Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde düzenlenen bir düğünde meydana gelen patlamada 33 kişi yaralandı.

Suriye'nin Dera iline bağlı Abidin köyünde bir düğün sırasında patlama meydana geldiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre olayda, aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişi yaralandı.

Dera Ulusal Hastanesi Müdürü Dr. Nizar Reşdan, yaralıların patlamanın hemen ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

