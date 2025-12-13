DEM Parti’nin İmralı Heyeti, “Terörsüz Türkiye” düzenlemeleri için siyasi partilerle temaslara başladı. Bahçeli’den destek alan süreçte gözler, Meclis’te hazırlanacak nihai rapora çevrildi.

ESMA ALTIN ANKARA - DEM Parti’nin İmralı Heyeti; Terörsüz Türkiye konusunda çıkarılacak yasal düzenlemeleri görüşmek için siyasi partilerle görüşmeye başladı.

Bu kapsamda, DEM Parti Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve PKK elebaşı Öcalan’ın avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet dün ilk olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı, ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

SON ZİYARET ERDOĞAN'A

Buldan, önümüzdeki hafta ise, diğer siyasi partilerle görüşeceklerini, son olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi.

DEM Parti İmralı heyetinin Bahçeli ile Meclis’teki görüşmesi ise yarım saat sürdü. Buldan, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, süreçte ikinci aşamaya geçtiklerini söyledi. İkinci aşamada yasal ve hukuki bir zemine ihtiyaç olduğunu, bu yasal düzenlemelerin bir barış yasası olması gerektiği vurgusu yapan Buldan’ın sözlerine Bahçeli de “Her cümlesine imzamı atıyorum” diyerek desteğini açıkladı.

Süreçte ikinci aşamaya geçildi! DEM'den Bahçeli'ye ziyaret

GÖZLER RAPOR SAFHASINDA

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik dönemece girilirken, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırlayacağı nihai raporda hangi düzenlemelerin yer alacağı merak konusu oldu. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon üyesi tüm partilerde kendi rapor önerilerini hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmalarını istemişti. MHP ve DEM Parti rapor önerilerini sundu. CHP pazartesi gününe kadar süre isterken AK Parti’nin de önümüzdeki hafta raporunu sunması bekleniyor.

