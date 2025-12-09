Anadolu Ajansı
Suriye'nin başkenti Şam'da art arda 6 patlama!
Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze ilçesindeki bir askeri havaalanı çevresinde 6 patlama meydana geldi. Patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.
Suriye'nin başkenti Şam'da Mezze ilçesindeki askeri havaalanı çevresinde 6 patlama sesi duyuldu.
- Patlamanın kaynağı araştırılıyor.
- Patlamaların sivil yerleşim yerlerinden uzakta olduğu bildirildi.
- Suriye makamlarından patlama sesleri hakkında açıklama yapılmadı.
Suriye’nin başkenti Şam’da, Mezze ilçesindeki askeri havaalanı çevresinde 6 patlama sesi duyuldu.
Suriye Devlet Televizyonu el-ihbariye, patlamanın kaynağının araştırıldığını aktardı.
PATLAMALARIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Başkentin güneyinde yer alan Mezze ilçesinde meydana gelen patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.
Patlamaların, sivil yerleşim yerlerinden uzakta olduğu bildirildi.
Suriye makamlarından ise, patlama seslerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
