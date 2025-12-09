ABD, diktatör Beşar Esad döneminde Suriye’ye getirdiği Sezar Yasası yaptırımlarını kaldırmaya hazırlanıyor. İlk sinyali haziran ayında verilen adım, 2026 mali yılı düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak.

ABD Kongresi, 2026 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) çerçevesinde Suriye’ye yönelik Sezar Yasası müeyyidelerini yürürlükten kaldırmaya yönelik düzenleme üzerinde çalışıyor.

Müeyyidelerin kaldırılmasının bazı şartlara dayanıyor. Bu kapsamda ABD Başkanı’nın konuya dair ilk raporunu 90 gün içinde, ardından dört yıl boyunca her 180 günde bir olmak üzere ilgili Kongre komitelerine sunması öngörülüyor.

Düzenlemenin yasalaşabilmesi için Senato ve Temsilciler Meclisinden geçmesi, ardından Başkan’ın onayına sunulması gerekiyor. 2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşar Esad yönetimindeki Suriye’nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

