Bakan Fidan'dan ABD’de kritik görüşmeler: Suriye, Gazze ve Sezar Yasası masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington temasları kapsamında Suriye, Filistin, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran nükleer müzakereleri başta olmak üzere kritik konuları ABD yönetimiyle detaylı şekilde görüştüklerini açıkladı. Fidan, özellikle Suriye’nin güneyi, kuzeyi ve diğer sorunlu bölgelerdeki gelişmelerin yönetilmesi ve Sezar Yasası kapsamında yapılabilecekler hakkında pozisyonlarını ortaya koyduklarını belirtti.

Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Beyaz Saray’da uzun toplantılar gerçekleştirdiğini; toplantılara daha sonra Başkan Yardımcısı JD Vance’in de katıldığını söyledi. Witkoff ve Barrack ile yapılan ayrı görüşmelerde ise Gazze’deki ateşkes, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran nükleer müzakereleri gibi konular ele alındı. Fidan, görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdiklerini ve Trump’ın Suriye politikasının Türkiye tarafından olumlu karşılandığını vurguladı.

Sezar Yasası’nın tamamen ortadan kaldırılmasının Suriye ekonomisinin yeniden ayağa kalkması açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Fidan, mevcut sınırlı istisnaların yerine yasanın Kongre’den geçerek başkanlık istisnalarına gerek duyulmayacak bir yapıya kavuşturulmasının önemine dikkat çekti.

Suriye’deki sorunlu bölgelerdeki gelişmelerin ülkenin bütünlüğü açısından kritik olduğunu belirten Fidan, “Ülkenin bir bütün olarak kalması, etnik ve dini grupların güvenliği ile can ve mal güvenliğinin sağlanması fevkalade önemli” dedi. Fidan ayrıca, Suriye, ABD ve Türkiye dışişleri bakanları olarak Şeybani ve Rubio ile yapılan üçlü görüşmelerde işbirliği imkanlarını ele aldıklarını kaydetti.

Bakan Fidan, Gazze’deki ateşkes süreci ve BM Güvenlik Konseyi’nde ele alınan karar taslaklarıyla ilgili olarak, Türkiye’nin barış planının uygulanabilir ve herkesin lehine olacak şekilde hayata geçmesini öncelik olarak gördüğünü belirtti. Çalışmaların devam ettiğini ve farklı ülkelerle koordineli olarak görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Fidan, “Diplomasinin doğası gereği herkesi yüzde yüz tatmin etmek mümkün değil, ama ilerleyen aşamalarda barış anlaşmasının hayata geçmesini engelleyecek bir durum oluşmamalı” dedi.