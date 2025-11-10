İsrail, katliamı itiraf etti! "15 Hizbullah üyesini öldürdük"

İsrail'in Orta Doğu'daki acımasız saldırıları sürüyor.

İsrail Pazartesi günü, kuzey komşusu Lübnan'da Hizbullah'ı hedef alan yeni saldırılar düzenleyerek Kasım ayı başından bu yana 15 Hizbullah üyesini öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusu Pazartesi günü Lübnan'ın güney ve doğusuna çok sayıda saldırı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre saldırılarda en az bir kişi öldü.

İSRAİL BİR BİR İTİRAF EDİYOR

Ordu, Hizbullah için silah kaçakçılığı yapmakla suçladığı Samir AliFaqih'i öldürdüğünü açıkladı.

Pazar günü iki kişiyi daha öldürdüğünü belirten ordu, "bu teröristler, ayın başından bu yana öldürülen 12 Hizbullah teröristine ek olarak öldürüldü" dedi.

İsrail, İran destekli Hizbullah grubunu yeniden silahlanmakla suçlayarak, en son savaşı sona erdiren ateşkesin başlamasından neredeyse bir yıl sonra Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

HİZBULLAH'A AĞIR DARBELER

Pazartesi günü İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesini ve Lübnan'ın güneyindeki Nabatiyeh bölgesini vurduğunu açıkladı.

Her iki bölge de Hizbullah'ın kalesi konumunda.

"Hizbullah, Lübnan genelinde terörist varlıklarını yeniden canlandırmaya devam ediyor" denildi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, öğle saatlerinde Nabatiyeh'in dağlık bölgelerinde birkaç saldırı ve Suriye sınırına yakın doğudaki Anti-Lübnan dağlık bölgesinde iki saldırı daha olduğunu bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü "Baissariyeh bölgesinde bir araca düzenlenen İsrail saldırısında bir kişi öldü" dedi.

Sidon ve Tyre şehirlerini birbirine bağlayan yolda bombalanmış bir araba gördü ve kurtarma ekipleri kalıntıları çıkarmak için çalışırken trafik sıkışıklığı yaşandı.

Kasım 2024'ten bu yana ateşkes olmasına rağmen İsrail, beş askeri mevzisini elinde tutmaya devam ettiği Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.