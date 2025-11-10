Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Filistinli oyuncu Saleh Bakri: Mücadeleyi İsrail okulunda öğrendim

Filistinli oyuncu Saleh Bakri: Mücadeleyi İsrail okulunda öğrendim

Güncelleme:
Filistinli oyuncu Saleh Bakri: Mücadeleyi İsrail okulunda öğrendim
13. Boğaziçi Film Festivali, İstanbul’da sinema şöleni yaşatıyor. 7 Kasım’da kapılarını açan festivalde önceki gün Filistinli oyuncu Saleh Bakri, masterclass gerçekleştirdi. Bakri, festivalin direktörü Enes Erbay’ın sorularını cevapladı.

MURAT ÖZTEKİN - Oyunculuğu bir İsrail okulunda öğrendiğini kaydeden Bakri, okuldaki arkadaşlarının neredeyse tamamının askerden gelip drama eğitimi aldıklarını söyledi. Bakri “Onların bizi işgal etme tecrübelerini dinlemek zorundaydım. Orada sistemle ve onların kültürel yönüyle nasıl yüzleşeceğimi öğrendim” ifadelerini kullandı. Oyuncuların sinemadaki yerine dair görüşlerini de paylaşan Saleh Bakri “Hikâyenin sesi, ruhu ve bedeni oyuncudur. Eğer oyuncuyu sevmiyorsanız, onunla çalışmayın. Oyunculara işkence eden yönetmenleri de sevmiyorum” ifadelerini kullandı. Bakri, kendisini heyecanlandıracak bir senaryo olursa Türk filmlerinde oynamayı arzu ettiğini de söyledi.

