Haberler > Kültür - Sanat > 'Türk Sanatı Platformu' Paris'te hayata geçiyor! Kültürümüz tanıtılacak

‘Türk Sanatı Platformu’ Paris’te hayata geçiyor! Kültürümüz tanıtılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘Türk Sanatı Platformu’ Paris’te hayata geçiyor! Kültürümüz tanıtılacak
Kültür - Sanat Haberleri

Fransa’da yaşayan ve Türk sanatlarıyla ilgilenen sanatçılar bir araya geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yunus Emre Enstitüsü tarafından hayata geçirilen “Türk Sanatı Platformu” projesinin lansmanı, 14 Kasım’da gerçekleştirilecek. Paris Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde (YETKM) yapılacak tanıtımda, Füreya Koral’a dair bir seminer verilecek.

MURAT ÖZTEKİN - Türk Sanatı Platformu; resim, fotoğraf, heykel, sinema, müzik ve dijital sanatlar gibi farklı disiplinlerde faaliyet gösteren sanatçıları bir araya getirecek. Öte yandan akademisyenlere ve araştırmacılara yönelik konferans, seminer ve faaliyet imkânları sunacak. Sanatçılar, platformun Fransa’ya yönelik internet sitesi “plateformedartturc.com” üzerinden açık çağrılara başvuru yapabilecek.

Kültürel diplomasiye katkı sağlayacak platformun, Türk sanatının Fransa’da ve uluslararası ölçekte görünürlüğünü artırması, sanat aracılığıyla toplumlar arası etkileşimi güçlendirmesi ve Paris gibi bir sanat başkentinde Türk kültür ve sanatının geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor. Türk Sanatı Platformu’nun, Yunus Emre Enstitüsünün 69 ülkedeki temsilcilikleri vasıtasıyla diğer bölgelerde de uygulanması bekleniyor.

