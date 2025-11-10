‘Türk Sanatı Platformu’ Paris’te hayata geçiyor! Kültürümüz tanıtılacak

MURAT ÖZTEKİN - Türk Sanatı Platformu; resim, fotoğraf, heykel, sinema, müzik ve dijital sanatlar gibi farklı disiplinlerde faaliyet gösteren sanatçıları bir araya getirecek. Öte yandan akademisyenlere ve araştırmacılara yönelik konferans, seminer ve faaliyet imkânları sunacak. Sanatçılar, platformun Fransa’ya yönelik internet sitesi “plateformedartturc.com” üzerinden açık çağrılara başvuru yapabilecek.

Kültürel diplomasiye katkı sağlayacak platformun, Türk sanatının Fransa’da ve uluslararası ölçekte görünürlüğünü artırması, sanat aracılığıyla toplumlar arası etkileşimi güçlendirmesi ve Paris gibi bir sanat başkentinde Türk kültür ve sanatının geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor. Türk Sanatı Platformu’nun, Yunus Emre Enstitüsünün 69 ülkedeki temsilcilikleri vasıtasıyla diğer bölgelerde de uygulanması bekleniyor.