Dünyanın en huzurlu rotalarına Türkiye’den yeni durak eklendi!
Antalya’nın Demre ilçesi, Uluslararası Sakin Kentler Birliği tarafından “sakin şehir” (cittaslow) unvanını aldı. Belediye, doğal ve kültürel değerleri korumaya devam edeceğini açıkladı. Demre'nin de eklenmesiyle Türkiye'deki 'sakin şehirlerin' sayısı 28'e yükseldi.
Antalya'nın Demre ilçesi, Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin şehir" (cittaslow) seçildi.
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Borger-Odoorn kentinde gerçekleştirilen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Toplantısı'nda 7 ana kriter üzerinde yapılan değerlendirmeyi geçerek sertifikasyon sürecini tamamlayan Demre'nin, Türkiye'nin 28'inci sakin şehri olmaya hak kazandığını bildirdi.
"KALİTEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Adaylık sürecini büyük bir özveriyle yürüttüklerini belirten Duran, sakin şehir seçilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Duran, belediye olarak doğal ve kültürel değerleri korumaya ve ilçedeki hayat kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini ifade etti.
Türkiye'nin en sakin yerleri:
Doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle her zevke hitap eden listede pek çok ilden ilçe yer alıyor.
Ahlat
Akyaka
Arapgir
Eğirdir
Finike
Foça
Gerze
Gökçeada
Göynük
Güdül
Halfeti
İznik
Kemaliye
Köyceğiz
Mudurnu
Perşembe
Şarköy
Şavşat
Seferihisar
Uzundere
Vize
Yalvaç
Yenipazar