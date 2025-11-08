Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünyanın en huzurlu rotalarına Türkiye'den yeni durak eklendi!

Dünyanın en huzurlu rotalarına Türkiye’den yeni durak eklendi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Dünyanın en huzurlu rotalarına Türkiye’den yeni durak eklendi!
Kültür - Sanat Haberleri

Antalya’nın Demre ilçesi, Uluslararası Sakin Kentler Birliği tarafından “sakin şehir” (cittaslow) unvanını aldı. Belediye, doğal ve kültürel değerleri korumaya devam edeceğini açıkladı. Demre'nin de eklenmesiyle Türkiye'deki 'sakin şehirlerin' sayısı 28'e yükseldi.

 Antalya'nın Demre ilçesi, Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin şehir" (cittaslow) seçildi.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Borger-Odoorn kentinde gerçekleştirilen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Toplantısı'nda 7 ana kriter üzerinde yapılan değerlendirmeyi geçerek sertifikasyon sürecini tamamlayan Demre'nin, Türkiye'nin 28'inci sakin şehri olmaya hak kazandığını bildirdi.

Dünyanın en huzurlu rotalarına Türkiye’den yeni durak eklendi! - 1. Resim

"KALİTEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Adaylık sürecini büyük bir özveriyle yürüttüklerini belirten Duran, sakin şehir seçilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Dünyanın en huzurlu rotalarına Türkiye’den yeni durak eklendi! - 2. Resim

Duran, belediye olarak doğal ve kültürel değerleri korumaya ve ilçedeki hayat kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin en sakin yerleri:

Doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle her zevke hitap eden listede pek çok ilden ilçe yer alıyor.

  • Ahlat

  • Akyaka

  • Arapgir

  • Eğirdir

  • Finike

  • Foça

  • Gerze

  • Gökçeada

  • Göynük

  • Güdül

  • Halfeti

  • İznik

  • Kemaliye

  • Köyceğiz

  • Mudurnu

  • Perşembe

  • Şarköy

  • Şavşat

  • Seferihisar

  • Uzundere

  • Vize

  • Yalvaç

  • Yenipazar

Kaynak: Anadolu Ajansı

17 milyon turist geliyor, turizmci personel bulamıyor! 'Yurt dışından eleman getirmek zorunda kaldık'
