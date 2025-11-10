Masadaki anket: İBB operasyonu ters mi tepti?

Bir grup meslektaşımla, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile sohbet ettik. İstanbul'u konuştuk. Konu anketlere geldi. Özdemir, AK Parti'ye geçen ilçelerde (Beykoz, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa) önde olduklarını söyledi. Beykoz'da desteğin yüzde 42'lerden 48'lere çıktığını, yüzde 55'i yakalayacakları ifade etti.

Kimileri İBB'ye yolsuzluk operasyonlarının ters teptiğini öne sürüyordu. Abdullah Özdemir,dedi.

Özdemir, CHP'de yaşananlarla ilgili şaşkınlığını şöyle dile getirdi:

İstanbul'da bazı AK Partili ilçe başkanları görevden alınmıştı. Sebebini sorduk. Özdemir, durumu mühendis diliylediye anlattı. Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı'na görevden almalar konusundademiş. Erdoğan dacevabını vermiş. Ardından değişiklik yapılmış.

İstişareye önem verdiklerini belirten Özdemir, toplumun her kesimiyle bir araya geliyormuş. Üniversiteliler, muhtarlar, sanayi sitesi çalışanları, halciler, kuru gıda esnafıyla buluşmuş.diyor. Bizce de öyle...

Gazetecinin görevi

Demokrasilerde medya yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvettir. Toplumu ilgilendiren meseleler haberler aracılığıyla görünür olur, konuşulur. Bu sayede kamuoyu oluşur. Bu yüzden medyanın denge denetleme vazifesini sağlıklı şekilde yerine getirmesi, iktidarın da muhalefetin de lehinedir. Fakat bazen basit bir haber biledokunabiliyor. Bazı bakanlık yetkilileriningibi abuk ithamlarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu bir politikacı paranoyası mıdır yoksa Ankara'da herkes birbirinin altını oyuyor da başkalarını da mı böyle zannediyorlar bilemiyorum. Devletlüler nezdinde negatif haber sevilmiyor. Yüz olumlu haber yapsan takdir ve teşekkür edilmiyor da icabında bir olumsuz haberle ortalık yıkılıyor!..

Lafı şuraya getireceğim. Yeni Şafak, Meclis'in İmralı'ya gitme planına büyük puntolarla itiraz etti. Gazete, yakın dönemde benzer manşetle konuşuldu. Mesela, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i faiz politikalarından dolayı eleştirdi. Savcılara kişilerin mal varlığına el koyma yetkisi verilmesinin telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlere yol açacağı ikazında bulundu. Manşetlerin gazetecilik refleksinin dışında esbabımucibesi var mıdır yok mudur, takdir okurun. Ama Yeni Şafak'ın tenkidinde ve itirazında bir sorun görmüyorum...

Ne oldu Nevşin Hanım!

CHP'desürerken Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelebileceğini yazdık. Arkadaşımız Berat Temiz'in imzasını taşıyan kulis haberimiz bomba etkisi yaptı.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yalanladı. Nevşin Mengüdiye yazdı. Yetmedi bizi üstü örtülü manipülasyon yapmakla suçladı.

Geçen hafta Gürsel Tekin, Diriliş Postası'nda Ersoy Dede'ye konuştu.

Ne dedi biliyor musunuz:

Haberimiz teyit edildi. Hem de ilk ağızdan.

Şarapçının yaptığına bak!

Geçen ay, CHP medyasında Ekrem İmamoğlu'nun Fransız Le Monde gazetesinde yazmış gibi gösterilen sahte makalesi yayınlanmıştı. Benzer bir skandal 240 yıllık İngiliz The Times'ta patladı.

Gazetenin muhabiri, eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ile internette bulduğu e-Mail üzerinden röportaj yapıyor. Blasio haber yayınlanıncaaçıklamasında bulunuyor. Ortalık yıkılıyor!..

Sonra muhabirin Bill de Blasio ile aynı ismi taşıyan bir şarap tüccarıyla konuştuğu fark ediliyor. Şarapçı Bill, soruları yapay zekâya yapıştırıp, aldığı cevapları gazeteye gönderiyor.

The Times özür dileyip içeriği yayından kaldırdı. Bazı gazeteler adamı sahtekâr ilan etti. İş adamı isecevabını verdi.