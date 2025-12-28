Âyet-el-kürsî okumanın önemi...

Âyet-el kürsî’yi okuyana şeytan yaklaşamaz, melekler o kişinin kazâdan beladan korunması için yardım ederler.

Âyet-el-kürsî, Bekara sûresinin 255. âyet-i kerimesidir.

Âyet-el-kürsî’yi ihlas ile okuyanın, insan ve hayvan hakları ve farz borçlarından başka günahları af olur. Yani tövbeleri kabul olur.

Evden çıkarken Âyet-el-kürsî’yi okuyan, işlerinde başarılı olur. Eve gelince de okunursa, iki Âyet-el-kürsî arasındaki işler hayırlı ve bereketli olur.

Resûlullah (sallallahü aleyhi vesellem) Efendimiz buyurdu ki: (Her kim farz namazı bitirir bitirmez yerinden kalkmadan bir kerre Âyet-el-kürsî’yi okuyup otuzüç kerre Sübhânallah, otuzüç kerre Elhamdülillah, otuzüç kerre Allahü ekber derse, hepsi doksandokuz olur. Bir kerre de “Lâilâhe illallahü vahdehû lâ şerike leh lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir” dese, Hak teâlâ o kişinin günahlarını affeder.) [Süleyman bin Ceza, Ey Oğul İlmihali]

Bu sebeple namazları kılıp bitirince Âyet-el-kürsî'yi okumayı unutmamalıdır

Hadis-i şeriflerde meâlen buyuruldu ki:

(Âyet-ül kürsî bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar.) [Hâkim]

(Evinde, Fatiha ve Âyet-el kürsî okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez. Nazar değmez.) [Deylemi]

(Yatarken Âyet-el kürsi okuyana, şeytan yaklaşamaz.) [Şevahid-ün Nübüvve]

(Namazdan sonra, Âyet-el kürsîyi okuyana her harfi için 40 sevap verilir.) [Ey Oğul İlmihali]

(Evinden çıkarken Âyet-el kürsî okuyana, yetmiş melek, evine dönünceye kadar dua ve istiğfar eder.) [Ey oğul ilmihâli] Araçlara binince de Âyet-el kürsî okumak, kazadan beladan korunmaya vesile olur.

İslam âlimleri, her zaman evden çıkarken mutlaka Âyet-el kürsîyi okurlardı. Âyet-el kürsî, kazâlardan belalardan korunmaya vesile olur. Büyük İslam âlimi İmam-ı Rabbani hazretleri evinde hanımıyla beraber oturuyordu, pencereden yoldan geçen bir kimseyi gördü ve tebessüm etti. Hanımefendisi niçin tebessüm ettiğini sorunca şöyle buyurdu:

(Bir Müslüman gördüm, geçerken şeytan sağından saldırdı, oradaki melek başına bir topuz vurdu, sola geçti ve oradan saldırdı. Bir melek de oradan vurdu. Önüne geçti. Oradan da bir melek vurdu. Arkasına geçti. Oradan da bir melek vurunca rezil oldu, defolup gitti. O kimseye zarar veremedi. Çünkü bu mümin, evinden çıkarken Âyet-el kürsî okumuş. Âyet-el kürsî okununca melekler okuyanın etrafında bir halka yapar, şeytan yaklaşamaz. Yatarken okununca, yine yaklaşamaz. Melekler, musallat olmak isteyen şeytanları böylece kovup uzaklaştırırlar. Onun için eve girip çıkarken, yatarken, Âyet-el kürsîyi okumalı.)

Âyet-el kürsîyi öğrenip okuyanlar, onun bereketlerine ve faydalarına kavuşurlar.

Salim Köklü'nün önceki yazıları...