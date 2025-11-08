Gazzeli Hind’in sesi Beyoğlu’nda yankılandı

MURAT ÖZTEKİN - Bütün dünyadan dokümanter sinemacıları bir araya getiren “16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri” önceki gece kapılarını açtı. Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleştirilen açılış törenine, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Organizasyonun açılışı Gazze’deki İsrail işgali esnasında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab’ın acıklı hikâyesini işleyen “The Voice of Hind Rajab” (Hind Rajab’ın Sesi) filmiyle yapıldı. Seyirciyi hüzne boğan eserin ortak yapımcılardan Sawsan Asfari, başrol oyuncuları Saja Kilani ile Motez Malhees de törene katıldı.

Gecede konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, yarışmaya 98 ülkeden 1.200’den fazla müracaat yapıldığını kaydederek “Birbirinden kıymetli yapımların arasından seçilen finalist filmlerin gösterimini gerçekleştireceğiz. Bu gösterimlerin en çarpıcılarından biri hiç şüphesiz ‘Filistin Seçkisi’ olacak. Özel önem atfettiğimiz bu seçkide, soykırımla yok edilmeye çalışılan bir halkın şanlı direnişini ve var olma mücadelesini görünür kılacağız” dedi.

TARİHİ BİNADA GÖSTERİMLER VAR

“Kimin Hikâyesi Kimin Gerçeği” temasıyla dünyanın farklı coğrafyalarından ve farklı kültürlerinden hikâyeleri belgesel seyircisiyle buluşturacak “TRT Belgesel Ödülleri”, 4 gün boyunca tarihî Grand Pera Cercle d’Orient’te yapılacak.

Gösterimlerin yanı sıra usta isimlerle söyleşiler, paneller ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Organizasyonda 4 kategoride 40 finalist ödül için yarışacak. 9 Kasım’da düzenlenecek ödül töreninde 12 ödül sahipleriyle buluşacak.