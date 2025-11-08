Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Gazzeli Hind’in sesi Beyoğlu’nda yankılandı

Gazzeli Hind’in sesi Beyoğlu’nda yankılandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gazzeli Hind’in sesi Beyoğlu’nda yankılandı
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın dört bir yanından belgeselcileri buluşturan 16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, “Kimin Hikâyesi Kimin Gerçeği” temasıyla Grand Pera Emek Sahnesi’nde başladı. Açılışta, Gazze’de hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab’ın hikâyesini anlatan “The Voice of Hind Rajab” filmi duygusal anlar yaşattı.

MURAT ÖZTEKİN - Bütün dünyadan dokümanter sinemacıları bir araya getiren “16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri” önceki gece kapılarını açtı. Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleştirilen açılış törenine, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Organizasyonun açılışı Gazze’deki İsrail işgali esnasında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab’ın acıklı hikâyesini işleyen “The Voice of Hind Rajab” (Hind Rajab’ın Sesi) filmiyle yapıldı. Seyirciyi hüzne boğan eserin ortak yapımcılardan Sawsan Asfari, başrol oyuncuları Saja Kilani ile Motez Malhees de törene katıldı.

Gecede konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, yarışmaya 98 ülkeden 1.200’den fazla müracaat yapıldığını kaydederek “Birbirinden kıymetli yapımların arasından seçilen finalist filmlerin gösterimini gerçekleştireceğiz. Bu gösterimlerin en çarpıcılarından biri hiç şüphesiz ‘Filistin Seçkisi’ olacak. Özel önem atfettiğimiz bu seçkide, soykırımla yok edilmeye çalışılan bir halkın şanlı direnişini ve var olma mücadelesini görünür kılacağız” dedi.

TARİHİ BİNADA GÖSTERİMLER VAR

“Kimin Hikâyesi Kimin Gerçeği” temasıyla dünyanın farklı coğrafyalarından ve farklı kültürlerinden hikâyeleri belgesel seyircisiyle buluşturacak “TRT Belgesel Ödülleri”, 4 gün boyunca tarihî Grand Pera Cercle d’Orient’te yapılacak.

Gösterimlerin yanı sıra usta isimlerle söyleşiler, paneller ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Organizasyonda 4 kategoride 40 finalist ödül için yarışacak. 9 Kasım’da düzenlenecek ödül töreninde 12 ödül sahipleriyle buluşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Savunma harcamamız yüzde 2 eşiğini aştı! NATO'da bir üst lige çıktık
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya, tüm zamanların en yüksek ekim ayı ziyaretçi rekorunu kırdı - Kültür - SanatAntalya, tüm zamanların en yüksek ekim ayı ziyaretçi rekorunu kırdıKapadokya'nın rotasını değiştirecek şifalı su keşfedildi: Arkeolojik sağlık merkezi kurulacak - Kültür - SanatKapadokya'nın rotasını değiştirecek keşif‘Sinema Günü’ ile seyircide yüzde 80 artış! Haftalık sayı 500 bini aştı - Kültür - SanatSinema Günü ile yüzde 80 artış! Haftalık sayı 500 bini aştıSinemada bu hafta | "Predator: Vahşi Topraklar" Yalnız kurt yenilmemeli! - Kültür - SanatSinemada bu hafta | Yalnız kurt yenilmemeli!Uzayda mangal! Çinliler tavuk ve et pişirdi - Kültür - SanatUzayda mangal! Çinliler tavuk ve et pişirdi500 yıllık miras Avrupa'da tescillendi! Türk kahvesi lezzetiyle ilki başardı - Kültür - Sanat500 yıllık miras Avrupa'da tescillendi!
Sonraki Haber Yükleniyor...