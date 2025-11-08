Okan Buruk, Ajax zaferini anlattı: Şans değil alın teri!

ALİ NACİ KÜÇÜK - Şampiyonlar Ligi’nde fırtına gibi esen G.Saray, Avrupa’da ses getirmeye devam ediyor. Frankfurt hezimetinin ardından Liverpool ve Bodo/Glimt zaferlerine Ajax’ı da ekleyen sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, galibiyetlerin perde arkasını Hollanda’nın Ziggo Sports kanalına değerlendirdi.

AZ MAÇI İÇİMDE YARAYDI

Bu başarıların tesadüfi olmadığını söyleyen Buruk “Sparta Prag’a (2023-24 sezonu) elenmemiz, AZ Alkmaar ile oynanan o iki maç... Bunlar bizim için büyük aksiliklerdi. Üstesinden gelmeliydik” dedi.

TAKIM ARTIK OTURDU

Bu sezona da Frankfurt deplasmanında kötü başladıklarını anlatan Buruk “Liverpool maçında kenetlendik. Yeni transferler, takımın dizilimi ve birlik beraberlik... Bu tür şeyler zaman alır. Ardından gelen Bodo ve Ajax galibiyetleri şans eseri değildi. Hollanda’da bir türlü kazanamıyorduk. Bizim için önemli bir galibiyet oldu” dedi.

Türkiye’nin ülke puanında önümüzdeki sezon en büyük rakibi olacak Hollanda ile puan farkını kapatma açısından da Ajax galibiyetinin değeri büyük oldu.