Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kadrosu şekilleniyor! Barış Alper Yılmaz Ajax maçı sonrası ilk 11'e dönüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Galatasaray'da kalede Uğurcan Çakır olacak. TRT Spor'un haberine göre; savunmanın sağında Singo, solundaysa Jakobs forma için birer adım öndeler. Stoper hattını ise Davinson ve Abdülkerim oluşturacak.

Orta sahada Torreira-Lemina'nın önünde Sara'nın forma şansı bulması bekleniyor. Kanatlarda sağda Leroy Sane, solda ise Barış Alper Yılmaz'ın yer alacağı belirtiliyor.

BARIŞ ALPER, AJAX ARASI SONRASI İLK 11'E DÖNÜYOR

Hücumda ise Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’in forma giyeceği belirtildi. Sarı-kırmızılılar Ajax maçına bu kadroya benzer bir şekilde başlamıştı. Ajax karşısında ilk 11'de Roland Sallai yer alırken Barış Alper Yılmaz oyuna sonradan dahil olmuştu.

Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği maç, 9 Kasım Pazar günü oynanacak ve 17.00’de başlayacak.

Okan Buruk'un ekibinde İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'ün sakatlıklarıysa sürüyor.