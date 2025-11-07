Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kadrosu şekilleniyor! Barış Alper Yılmaz Ajax maçı sonrası ilk 11'e dönüyor

Galatasaray, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmada sahaya süreceği 11'i şekillendirmeye başladı. Buruk'un Ajax maçındaki 11'de değişiklikler yapması bekleniyor. İşte muhtemel ilk 11... 

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kadrosu şekilleniyor! Barış Alper Yılmaz Ajax maçı sonrası ilk 11'e dönüyor - 1. Resim

Galatasaray'da kalede Uğurcan Çakır olacak. TRT Spor'un haberine göre; savunmanın sağında Singo, solundaysa Jakobs forma için birer adım öndeler. Stoper hattını ise Davinson ve Abdülkerim oluşturacak.

Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kadrosu şekilleniyor! Barış Alper Yılmaz Ajax maçı sonrası ilk 11'e dönüyor - 2. Resim

Orta sahada Torreira-Lemina'nın önünde Sara'nın forma şansı bulması bekleniyor. Kanatlarda sağda Leroy Sane, solda ise Barış Alper Yılmaz'ın yer alacağı belirtiliyor.

Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kadrosu şekilleniyor! Barış Alper Yılmaz Ajax maçı sonrası ilk 11'e dönüyor - 3. Resim

BARIŞ ALPER, AJAX ARASI SONRASI İLK 11'E DÖNÜYOR

Hücumda ise Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’in forma giyeceği belirtildi. Sarı-kırmızılılar Ajax maçına bu kadroya benzer bir şekilde başlamıştı. Ajax karşısında ilk 11'de Roland Sallai yer alırken Barış Alper Yılmaz oyuna sonradan dahil olmuştu.

Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kadrosu şekilleniyor! Barış Alper Yılmaz Ajax maçı sonrası ilk 11'e dönüyor - 4. Resim

Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği maç, 9 Kasım Pazar günü oynanacak ve 17.00’de başlayacak.

Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kadrosu şekilleniyor! Barış Alper Yılmaz Ajax maçı sonrası ilk 11'e dönüyor - 5. Resim

Okan Buruk'un ekibinde İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'ün sakatlıklarıysa sürüyor.

