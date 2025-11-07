Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesindeydi! Yıldız futbolcunun milyonları çalındı

Tottenham'ın Malili futbolcusu Yves Bissouma'nın, VIP Coutts Bankası’ndaki hesabından 800 bin sterlinden fazla paranın çalındığı ortaya çıktı.

BISSOUMA Şİ KAYET Ç İ OLDU, B İ R K İŞİ TUTUKLANDI

Sözcü'nün İngiliz basınından aktardığına göre; dolandırıcılık olayı Eylül 2022 ile Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. Polis raporlarına göre;Maurice Gomes, futbolcunun şikâyeti üzerine tutuklandı. Londra polisi, 3 yaşındaki Gomes’in iki ayrı sahtecilik suçlamasıyla ekim ayında mahkemeye çıkarıldığını doğruladı.Savcılık, Gomes’in Bissouma’nın bilgisi ve izni olmadan futbolcunun hesabından 834 bin 334 sterlini kendi hesabına aktardığı bilgisini paylaştı.

1,4 M İ LYON STERL İ K DE Ğ ER İ NDE 6 ODALI EV

Suçlanan Gomes’in, Londra’nın Enfield bölgesinde1,4 milyon sterlin değerinde, 6 odalı bir evde yaşadığıöğrenildi. Zanlının, parayı nasıl ele geçirdiği ise henüz açıklanmadı.

Skandalın odağındaki Coutts Bankası, İngiltere’de kraliyet ailesi, milyarderler ve ünlüler tarafından tercih edilen seçkin bir banka olarak biliniyor. Banka, olayla ilgili bir açıklama yapmadı.