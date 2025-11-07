Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesindeydi! Yıldız futbolcunun milyonları çalındı
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde yer alan, Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen orta saha oyuncusu Yves Bissouma'nın banka hesabından 800 bin sterlinden fazla para (yaklaşık45 milyon TL) çalındı.
Tottenham'ın Malili futbolcusu Yves Bissouma'nın, VIP Coutts Bankası’ndaki hesabından 800 bin sterlinden fazla paranın çalındığı ortaya çıktı.
BISSOUMA ŞİKAYETÇİ OLDU, BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Sözcü'nün İngiliz basınından aktardığına göre; dolandırıcılık olayı Eylül 2022 ile Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. Polis raporlarına göre;Maurice Gomes, futbolcunun şikâyeti üzerine tutuklandı. Londra polisi, 3 yaşındaki Gomes’in iki ayrı sahtecilik suçlamasıyla ekim ayında mahkemeye çıkarıldığını doğruladı.Savcılık, Gomes’in Bissouma’nın bilgisi ve izni olmadan futbolcunun hesabından 834 bin 334 sterlini kendi hesabına aktardığı bilgisini paylaştı.
1,4 MİLYON STERLİK DEĞERİNDE 6 ODALI EV
Suçlanan Gomes’in, Londra’nın Enfield bölgesinde1,4 milyon sterlin değerinde, 6 odalı bir evde yaşadığıöğrenildi. Zanlının, parayı nasıl ele geçirdiği ise henüz açıklanmadı.
Skandalın odağındaki Coutts Bankası, İngiltere’de kraliyet ailesi, milyarderler ve ünlüler tarafından tercih edilen seçkin bir banka olarak biliniyor. Banka, olayla ilgili bir açıklama yapmadı.