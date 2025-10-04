Tottenham resmen duyurdu: Rodrigo Bentancur imzayı attı

İngiliz kulübü Tottenham, güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Uruguaylı futbolcu Rodrigo Bentancur ile sözleşme uzattı.

"UZUN VADELİ SÖZLEŞME İMZALADI"

Tottenham'dan yapılan açıklamada, "Rodrigo Bentancur'un kulübümüzle yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

Açıklamada, "Ocak 2022'de Juventus'tan aramıza katılan 28 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar formamızla 122 maçta forma giydi ve 9 gol attı" bilgisi verildi.​​​​​​​