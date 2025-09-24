Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Tottenham'dan transfer açıklaması: Harry Kane, Premier Lig'e mi dönüyor?

Tottenham'dan transfer açıklaması: Harry Kane, Premier Lig'e mi dönüyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tottenham&#039;dan transfer açıklaması: Harry Kane, Premier Lig&#039;e mi dönüyor?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bundesliga ekibi Bayern Münih'te forma giyen Harry Kane, 3 sezon sonra Premier Lig'e dönebilir. Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank, güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki golcünün transferine açık kapı bıraktı.

Tottenham'da 2009-2023 yılları arasında mücadele eden Harry Kane, 3 sezon önce Bayern Münih'e imza atmıştı. İngiliz yıldız, Bavyera ekibinden ayrılabileceği yönünde basına yansıyan haberlerle gündemde.

Tottenham'dan transfer açıklaması: Harry Kane, Premier Lig'e mi dönüyor? - 1. Resim

"PREMIER LİG KULÜPLERİ SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIR"

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig kulüpleri, Kane’in gelecek yıl devreye girecek serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Tottenham'dan transfer açıklaması: Harry Kane, Premier Lig'e mi dönüyor? - 2. Resim

"BUNU HEMEN YAPACAĞINI SANMIYORUM"

Harry Kane’in eski takımı Tottenham’ın teknik direktörü Thomas Frank, İngiltere Lig Kupası’ndaki Doncaster karşılaşması öncesi yıldız futbolcunun muhtemel transferiyle ilgili konuştu.

Thomas Frank, "Ben dahil çok sayıda Tottenham taraftarı, Kane'in geri dönmesini istiyor. Dürüst olmak gerekirse, bunu hemen yapacağını sanmıyorum. Muhtemelen Bayern Münih'te kalacak ve iyi performansını devam ettirecek. Geçen yıl gol kralıydı. Şampiyonluğu kazandı ve şu anda harika bir performans sergiliyor. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Eğer aramıza katılmak isterse bunu memnuniyetle karşılaşırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Grip aşısında tedarik sorunu yok: Mart ayına kadar yaptırılabilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Carlos Cuesta'ya derbide tam not: Savunmada hiç hata yapmadı! - SporCuesta'ya derbide tam not: Savunmada hiç hata yapmadı!Ünlü spor yazarı "Belki çok erken" diyerek duyurdu! Süper Lig için şampiyonluk tahmini - SporSüper Lig için çarpıcı şampiyonluk tahminiFenerbahçe ayrılığı duyurdu: Her şey için teşekkürler Sertaç Şanlı - SporFenerbahçe ayrılığı duyurdu: Her şey için teşekkürlerZaniolo sahneye çıktı: Udinese, İtalya Kupası'nda turladı - SporZaniolo sahneye çıktı: Udinese, İtalya Kupası'nda turladıLeroy Sane'de korkutan tesadüf: Zaha sendromu! - SporLeroy Sane'de korkutan tesadüf: Zaha sendromu!Futbolda "penaltı" devrimi! FIFA'dan ezber bozacak değişiklik geliyor - SporFIFA'dan ezber bozacak değişiklik geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...