Tottenham'dan transfer açıklaması: Harry Kane, Premier Lig'e mi dönüyor?

Tottenham'da 2009-2023 yılları arasında mücadele eden Harry Kane, 3 sezon önce Bayern Münih'e imza atmıştı. İngiliz yıldız, Bavyera ekibinden ayrılabileceği yönünde basına yansıyan haberlerle gündemde.

"PREMIER LİG KULÜPLERİ SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIR"

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig kulüpleri, Kane’in gelecek yıl devreye girecek serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

"BUNU HEMEN YAPACAĞINI SANMIYORUM"

Harry Kane’in eski takımı Tottenham’ın teknik direktörü Thomas Frank, İngiltere Lig Kupası’ndaki Doncaster karşılaşması öncesi yıldız futbolcunun muhtemel transferiyle ilgili konuştu.

Thomas Frank, "Ben dahil çok sayıda Tottenham taraftarı, Kane'in geri dönmesini istiyor. Dürüst olmak gerekirse, bunu hemen yapacağını sanmıyorum. Muhtemelen Bayern Münih'te kalacak ve iyi performansını devam ettirecek. Geçen yıl gol kralıydı. Şampiyonluğu kazandı ve şu anda harika bir performans sergiliyor. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Eğer aramıza katılmak isterse bunu memnuniyetle karşılaşırız" ifadelerini kullandı.