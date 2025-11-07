Davinson Sanchez'den Galatasaray ve transfer açıklaması: Ajax'a dönecek mi?

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Ajax'a karşı deplasmanda 3-0 kazandıklarıkarşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AJAX SAYES İ NDE FUTBOLUN Z İ RVES İ NE ULA Ş TIM"

Hollanda ekibi Ajax'ta 2016-2017 sezonunda top koşturan deneyimli oyuncu, "Ajax'ı her zaman takip ediyorum. Bana futbolun zirvesine ulaşma şansı tanıdılar. Avrupa'daki ilk yılımdı. Güzel anlar yaşadık. Avrupa Ligi'nde finale yükseldik ve ligde bir puan farkla şampiyon olamadık. Hollandalı taraftarlar, bana her zaman sevgi gösteriyor. Bunu kalbimde taşıyorum. Her zaman, 'Ne zaman geri döneceksin?' diye soruyorlar. Ben de, 'Neden olmasın?' diyorum. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Buna açığım" dedi.

"ODAK NOKTAM GALATASARAY"

Davinson Sanchez, "Şu anda odak noktam Galatasaray ama gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu cümleyi sık sık kullanırım. Ailemle birlikte İstanbul'da mutluyum ama çok iyi tanıdığım bu yerde yeni anılar biriktirmek harika olurdu. Ajax'a, kulübe ve taraftarlara her zaman minnettar olacağım. Bana burada gösterdikleri sevgisi asla unutmayacağım" şeklinde konuştu.

13 MA Ç TA B İ R GOL

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maça çıktı ve bir defa gol sevinci yaşadı.