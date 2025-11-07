Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Victor Osimhen'in tek rakibi Cristiano Ronaldo! Avrupa'da rekorun sahibi olabilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
G.Saray’ın süper starı Victor Osimhen, Avrupa’yı sallıyor. Ajax’a hat-trick yapan Nijeryalı futbolcu, Avrupa kupalarında üst üste sekiz maçta gol attı. Osimhen, kalan üç maçta da gol atarsa 11 maçta üst üste gol atan Cristiano Ronaldo’yu yakalayacak…

ALİ NACİ KÜÇÜK Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı da deplasmanda 3-0 yenerek ilk sekiz için iddiasını ortaya koyarken, golcüsü Victor Osimhen, dünyayı ayağa kaldırmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılı formayla son sekiz Avrupa kupası maçında gol atarak Burak Yılmaz’dan devraldığı rekoru geliştiren Nijeryalı yıldız, bu sezon Liverpool (1) ve Bodo/Glimt (2)’ten sonra Ajax ağlarına da 3 gol gönderdi. Yaptığı hat-trick ile bu sezon toplam altı gole ulaşan Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışında beşer golü bulunan Erling Haaland, Hary Kane ve Kylian Mbappe’yi geride bırakıp zirveye yerleşti. 

SNEİJDER'İ DE GEÇTİ

CFR Cluj’a üç gol atan Burak Yılmaz’dan sonra Şampiyonlar Ligi’nde hat-trick yapan bir diğer Galatasaraylı oyuncu olan Osimhen, Avrupa kupalarında üst üste gol atma serisinde Cristiano Ronaldo’nun rekorunu egale etmeye sadece üç maç uzakta! Real Madrid’de oynadığı dönemde bu seriyi yakalayan Portekizli yıldızın rekoruna çok yakın olan Osimhen, Galatasaray’da toplamda 46 gole ulaştı. Nijeryalı santrfor, bu alanda 45 gol atan Wesley Sneijder’i geçerek, kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular arasında ilk 5’e girdi. Kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular listesinde Gheorghe Hagi 72, Mauro İcardi 67, Milan Baros 61 ve Bafetimbi Gomis 51 golle sıralanıyor.

EN İYİSİ O!

Victor Osimhen, bu sezon arka arkaya çıktığı üç Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da “maçın en iyi oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Nijeryalı golcü, etkili performansıyla Şampiyonlar Ligi’nde arka arkaya oynanan Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında “maçın en iyi oyuncusu” oldu. Yıldız golcü Şampiyonlar Ligi’nde Haftanın Karması’nda da yer aldı. Osimhen, hat-trick yaptığı Ajax karşılaşmasından sonra maç topunu hatıra olarak evine götürdü.

Victor Osimhen'in tek rakibi Cristiano Ronaldo! Avrupa'da rekorun sahibi olabilir - 1. Resim

EFSANELERİ GEÇTİ

Victor Osimhen, Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki en golcü isimlerinden birisi oldu. Ajax’a üç gol birden atan Nijeryalı yıldız, toplam 12 gole ulaşırken, 11’er golü bulunan Harry Kewell, Mario Jardel ve George Hagi’yi geçti, 12’şer golü bulunan Shabani Nonda ile Milan Baros’u da yakaladı. 

AVRUPA KUPALARINDA ÜST ÜSTE GOL ATANLAR

∂ Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 11 maç
∂ Robert Lewandowski (Bayern Münih): 9 maç
∂ Romelu Lukaku (İnter): 9 maç
∂ Ruud van Nistelrooy (M. United): 9 maç
∂ Victor Osimhen (Galatasaray): 11 maç

