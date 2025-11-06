Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray yenilgisi bardağı taşırdı! Apar topar bildiri yayımlandı, ortalık karıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Ajax'ta Teknik Direktör John Heitinga'ya karşı isyan bayrağı açıldı. Ajax'ın taraftar gruplarından AFCA, Galatasaray mağlubiyetinin ardından sert bir bildiri yayımlayarak Heitinga'yı istifaya davet etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3 golle kaybederek henüz puanla tanışamayan Ajax'ta taraftarlar, başarısızlıktan sorumlu tuttuğu Teknik Direktör John Heitinga'yı sert bir dille istifaya çağırdı.

“HEITINGA'YI GÖREVDEN ALIN”

Ajax'ın taraftar gruplarından AFCA, Galatasaray maçı sonrası çok sert bir bildiri yayımladı ve yönetimden John Heitinga'nın görevden alınıp teknik direktörlük koltuğunun daha tecrübeli bir isme emanet edilmesi gerektiğini belirtti.

AFCA'dan yapılan açıklamada, "Bu artık sürdürülebilir değil. Sportif performanstaki düşüşe hemen son verilmeli." ifadeleri kullanıldı.

İSTİFA SORUSUNA "HAYIR" CEVABI

John Heitinga, Galatasaray yenilgisinin ardından istifa sorularına kesin bir dille "Hayır" cevabını verdi.

Çok kötü bir mağlubiyet yaşadıklarını aktaran Heitinga, "İki tane çok kolay penaltı verdik. Birinci ve ikinci maçtan sonra takım olarak büyüyoruz ama hala yeterli değil. Önemli gol pozisyonları bulamasak da ilk yarıda iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray yenilgisi bardağı taşırdı! Apar topar bildiri yayımlandı, ortalık karıştı - 1. Resim

"OYUNCULARIM, ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Futbolcularının Galatasaray karşısında iyi mücadele ettiğini anlatan Heitinga, "Oyuncularım, elinden geleni yaptı. Gol yedikten sonra konsantrasyonumuz düştü. Yolumuza devam edeceğiz. Motivasyonumuzu yüksek tutacağız. Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı oynadık. Yine de bu kadar kolay olmamalıydı. Döngünün kırılması gerekiyor. Oyun içerisinde iyi oynadığımız zamanlar oldu. Yine de olmadı." diye konuştu.

"MÜCADELE ETTİĞİMİZ BÜTÜN TAKIMLAR BİZDEN DAHA İYİYDİ"

Kötü oynamadıklarını söyleyen Hollandalı teknik adam, "Bizim oyuncularımız maçın içerisinde kendilerini buluyorlar. Kötü oynadılar diyemem. Çok iyi değillerdi. Maçı kaybettik. Oyuncularımın bana hala inandığını düşünüyorum. Bizim kulüpte belirli kararlar alındı. Bu kararlara saygı duymamız lazım. Bir sonraki maça bakmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde daha puan alamadık. Mücadele ettiğimiz bütün takımlar bizden daha iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

"ONLARI MOTİVE EDECEĞİM"

3-0 geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmak istemediklerini dile getiren Heitinga, "Maçı tekrardan izleyeceğim. Oyuncularımla da görüşeceğim. Onları motive edeceğim. Sahaya çıktığımız bu taktik, çok iyi olmayabilir. Yaptıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Çok kolay iki gol yedik. Maça baktığımızda top çoğunlukla bizde değildi ama yine de güzel oynadık." şeklinde görüş belirtti.

