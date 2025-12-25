Türkiye Gazetesi
Enes Ünal transferi için ilk temas kuruldu: Milli oyuncu dönmek istiyor
Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen milli golcü Enes Ünal'ın devre arasında takımdan ayrılabileceği ve tecrübeli oyuncunun La Liga'ya dönmek istediği belirtildi.
Kariyerini İngiltere'nin Bournemouth kulübünde sürdüren Enes Ünal'ın yeniden LaLiga'da forma giymek istediği öne sürüldü.
İNGİLİZ EKİBİNDE YETERİ KADAR SÜRE ALAMADI
AS Gazetesi'nin haberine göre; uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen ve Bournemouth'ta fazla forma şansı bulamayan Enes Ünal, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.
LALIGA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Haberde, Enes Ünal'ın özellikle İspanya'da futbolunun daha çok karşılık bulduğunu düşündüğü ve LaLiga'ya dönüşe sıcak baktığı iler sürüldü.
GETAFE İLE TEMAS KURDU İDDİASI
AS'ta yer alan bilgilere göre; Enes Ünal, çevresi aracılığıyla eski kulübü Getafe ile temas kurduğu ve milli futbolcunun ocak ayında İspanya'ya dönmeye istekli olduğu ifade edildi.
