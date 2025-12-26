İsrail ordusunda görev yapan bir yedek asker, işgal altındaki Batı Şeria'da yol kenarında namaz kılan bir Filistinliyi ATV ile ezdi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük tepki çekti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, yol kenarında namaz kılan bir Filistinlinin üzerine ATV sürerek ezdiği görüldü. Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir beldesinde yaşanan olayda, namaz kılan Filistinliyi üzerine ATV sürerek ezen İsraillinin, orduda yedek asker olduğu bildirildi.

TEPKİ GÖSTERENLERE DE SALDIRDI

Yol kenarında namaz kılan Filistinliyi ezdikten sonra bağırdığı ve otomatik silah taşıdığı görülen İsrailli, yoldan geçen ve olaya tepki gösteren Filistinli bir taksi sürücüsüne de saldırdı. Ayrıca, orduda yedek asker olan İsrailli saldırganın, olayın öncesinde Deyr Cerir'de Filistinlilere ateş açtığı görüntüler de sosyal medyada yayınlandı.

Söz konusu görüntüler büyük tepki topladı. Gelen tepkiler üzerine İsrail ordusu sözcülerinden Nadav Shoshani, bir açıklama yaparak, konunun ilgili mercilere iletileceğini, söz konusu yedek askerin silahına el konulduğu ve yedek askerlik hizmetinin sona erdirildiğini ileri sürdü.

