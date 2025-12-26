Tokat'ta vakıf camilerinde Regaip Kandili'nde Osmanlı'dan miras kalan güzel koku geleneği yaşatıldı. Asırlık vakıf geleneği salep ikramıyla yeniden canlandırıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Osmanlı vakıf medeniyetinde önemli bir yere sahip olan kandillerde camilerin güzel kokularla donatılması geleneği Regaip Kandili’nde yaşatıldı.

Vakıf camilerinde buhurdanlar yakılarak cemaat için ferah bir ortam oluşturulurken, kandil gecesinin manevi atmosferini pekiştirmek amacıyla vatandaşlara salep ikram edildi.

ASIRLIK VAKIF GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Peygamber Efendimizin kandillerde ve dini bayramlarda temiz ve güzel kıyafetler giyilmesini, güzel kokular sürülmesini ümmetine tavsiye ettiğini hatırlatan Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğani, bu anlayış doğrultusunda Osmanlı döneminde birçok vakfiyede kandillerde kokulu mum ve buhurdan yakılmasının yer aldığını ifade etti. Erdoğan, "Güzel koku ruhun gıdasıdır. Koku dimağa, kalbe ve diğer iç organlara yarar sağlar, kalbi ferahlatır, nefsi sevindirir, ruhu genişletir. Bu vesileyle tüm İslam âleminin Regaip Kandili'ni ve mübarek üç aylarını tebrik ediyor, kandilimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz" dedi.

