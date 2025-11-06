Karabağ'da maç sonu Galatasaray çağrısı: O sözler alkış aldı, yorum ve beğeni yağdı
Chelsea ile 2-2 berabere kalan Azerbaycan ekibi Karabağ'ın teknik direktörü Kurban Kurbanov, maç sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray'a destek çağrısı yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyük sürprizlerinden biri olarak gösteriken Karabağ'ın hocasının bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Hem Türk hem de Azerbaycanlı futbolseverlerden yorum ve beğeni yağdı.
Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında konuk ettiği İngiliz devi Chelsea ile 2-2 berabere kalan Karabağ, tarihi sonucun ardından sadece sergilediği futbolla değil, teknik direktörü Kurban Kurbanov'un maç sonu sözleriyle de Türkiye'de adından söz ettirdi.
"GALATASARAY'IN MAÇI VAR"
Karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısında tecrübeli teknik adam, Türkiye'ye büyük bir jest yaptı. Kurbanov, "Galatasaray'ın maçı var, hadi Galatasaray'a destek olmaya gidelim" ifadelerini kullandı. Bu açıklama salonda büyük alkış aldı.
"KARDEŞLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ"
Azerbaycanlı çalıştırıcının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hem Türk hem Azerbaycanlı futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Taraftarlar; "Gerçek dostluk" ve "Kardeşliğin en güzel örneği" şeklinde yorumlarda bulundular.
DEVLER LİGİ'NİN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ
Yaklaşık 25 milyon euro kadro değeriyle dünya devlerine kafa tutanKarabağ, Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucu 7 puan topladı. Azerbaycan temsilcisi, Devler Ligi'nde 4'üncü hafta sonunda 15'inci sırada yer alıyor.