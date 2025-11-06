Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Karabağ'da maç sonu Galatasaray çağrısı: O sözler alkış aldı, yorum ve beğeni yağdı

Karabağ'da maç sonu Galatasaray çağrısı: O sözler alkış aldı, yorum ve beğeni yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karabağ&#039;da maç sonu Galatasaray çağrısı: O sözler alkış aldı, yorum ve beğeni yağdı
Şampiyonlar Ligi, Karabağ, Chelsea, Galatasaray, Azerbaycan, Türkiye, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Chelsea ile 2-2 berabere kalan Azerbaycan ekibi Karabağ'ın teknik direktörü Kurban Kurbanov, maç sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray'a destek çağrısı yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyük sürprizlerinden biri olarak gösteriken Karabağ'ın hocasının bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Hem Türk hem de Azerbaycanlı futbolseverlerden yorum ve beğeni yağdı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında konuk ettiği İngiliz devi Chelsea ile 2-2 berabere kalan Karabağ, tarihi sonucun ardından sadece sergilediği futbolla değil, teknik direktörü Kurban Kurbanov'un maç sonu sözleriyle de Türkiye'de adından söz ettirdi.

Karabağ'da maç sonu Galatasaray çağrısı: O sözler alkış aldı, yorum ve beğeni yağdı - 1. Resim

"GALATASARAY'IN MAÇI VAR"

Karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısında tecrübeli teknik adam, Türkiye'ye büyük bir jest yaptı. Kurbanov, "Galatasaray'ın maçı var, hadi Galatasaray'a destek olmaya gidelim" ifadelerini kullandı. Bu açıklama salonda büyük alkış aldı.

Karabağ'da maç sonu Galatasaray çağrısı: O sözler alkış aldı, yorum ve beğeni yağdı - 2. Resim

"KARDEŞLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ"

Azerbaycanlı çalıştırıcının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hem Türk hem Azerbaycanlı futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Taraftarlar; "Gerçek dostluk" ve "Kardeşliğin en güzel örneği" şeklinde yorumlarda bulundular.

DEVLER LİGİ'NİN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ

Yaklaşık 25 milyon euro kadro değeriyle dünya devlerine kafa tutanKarabağ, Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucu 7 puan topladı. Azerbaycan temsilcisi, Devler Ligi'nde 4'üncü hafta sonunda 15'inci sırada yer alıyor.

Karabağ'da maç sonu Galatasaray çağrısı: O sözler alkış aldı, yorum ve beğeni yağdı - 2. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Angelina Jolie'den Ukrayna'ya gizli ziyaret! Kurşun geçirmez yelek giyip çocuklarla oyun oynadıİstanbul'da korku dolu anlar güvenlik kamerasında! İş yerinin önüne patlayıcı bıraktılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alperen Şengün 'double-double' yaptı, Rockets seriyi 5 maça çıkardı - SporMilli yıldız şov yaptı! Seriyi 5 maça çıkardıBeşiktaş'ta Salih Özcan sürprizi: Sergen Yalçın kararını verdi - SporKartal'a milli oyuncudan müjde: Sergen Yalçın kararını verdiŞampiyonlar Ligi'nde olay çıktı! Galatasaray'ın istediği yıldız çıldırdı, o anlar kameraya yansıdı - SporAslan'ın istediği yıldız çıldırdı: O anlar kameradaHollanda, Galatasaray'ı ve Osimhen'i konuşuyor: Ajax'ı rezil etti - SporTüm ülke, G.Saray'ı ve tek ismi konuşuyor: Ajax'ı rezil ettiAjax'ı da deviren Galatasaray kasasını doldurdu: İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelen para... - SporG.Saray kasasını doldurdu: İşte Devler Ligi'nden gelen paraSpor yazarlarından Galatasaray'ın Ajax zaferi yorumları: Kansere bile çare bulur - Spor'Suyu bile yakar, kansere bile çare bulur'
Sonraki Haber Yükleniyor...