Karabağ'da maç sonu Galatasaray çağrısı: O sözler alkış aldı, yorum ve beğeni yağdı

Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında konuk ettiği İngiliz devi Chelsea ile 2-2 berabere kalan Karabağ, tarihi sonucun ardından sadece sergilediği futbolla değil, teknik direktörü Kurban Kurbanov'un maç sonu sözleriyle de Türkiye'de adından söz ettirdi.

İlgili Haber Spor yazarlarından Galatasaray'ın Ajax zaferi yorumları: Kansere bile çare bulur

"GALATASARAY'IN MA Ç I VAR "

Karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısında tecrübeli teknik adam, Türkiye'ye büyük bir jest yaptı. Kurbanov, "Galatasaray'ın maçı var, hadi Galatasaray'a destek olmaya gidelim" ifadelerini kullandı. Bu açıklama salonda büyük alkış aldı.

"KARDE Ş L İĞİ N EN G Ü ZEL Ö RNE Ğİ "

Azerbaycanlı çalıştırıcının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hem Türk hem Azerbaycanlı futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Taraftarlar; "Gerçek dostluk" ve "Kardeşliğin en güzel örneği" şeklinde yorumlarda bulundular.

DEVLER LİGİ'NİN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ

Yaklaşık 25 milyon euro kadro değeriyle dünya devlerine kafa tutanKarabağ, Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucu 7 puan topladı. Azerbaycan temsilcisi, Devler Ligi'nde 4'üncü hafta sonunda 15'inci sırada yer alıyor.