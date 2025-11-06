Hollanda, Galatasaray'ı ve Osimhen'i konuşuyor: Ajax'ı rezil etti

Galatasaray, Johan Cruyff Arena’da konuk olduğu Ajax'ı 3-0 yenerek, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaptı. Hollanda basını, Ajax'ın performansını eleştirirken, hat-trick yapan Victor Osimhen'i ön plana çıkardı.

"HAYAL KIRIKLI Ğ I"

RTL: Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı gösteren takım olmaya devam ediyor.

"A Ğ IR YEN İ LG İ "

Voetbalzone: Victor Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı bizzat katletti. Ajax Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Amsterdam ekibi ise sadece iki zayıf şut atabildi.

" Ç OK ACI B İ R AK Ş AM"

ESPN: Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız, 3 golle Amsterdamlıları yasa boğdu. Osimhen hat-trick yaptı ve Ajax yine çok acı bir akşam yaşadı.

"KORKUN Ç B İ R SONU Ç "

Sport Nieuws: Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu. Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncular umutsuzdu. Bu, kulüp için korkunç bir sonuç.

" Ü ST Ü STE 7'NC İ AVRUPA YEN İ LG İ S İ "

NOS: Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da yenildi. Bu yenilgi, Amsterdamlılar için üst üste 7'nci Avrupa yenilgisi oldu. Galatasaray, Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite gösterisi sergiledi.

"FENOMEN OSIMHEN"

AD: Galatasaray, Amsterdam'da devre arasından sonra sert vurdu. Galatasaray karşısında neredeyse bir saat direnen Ajax, fenomen Victor Osimhen'in çabaları sayesinde 3 golle yenilmekten kurtulamadı.

"GALATASARAY EZD İ "

De Telegraaf: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti.