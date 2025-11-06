Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hollanda, Galatasaray'ı ve Osimhen'i konuşuyor: Ajax'ı rezil etti

Hollanda, Galatasaray'ı ve Osimhen'i konuşuyor: Ajax'ı rezil etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollanda basını, Galatasaray'ın deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi mücadelesine geniş yer ayırdı. 3 gol atarak maçın kahramanı olan Victor Osimhen'e övgüler yağdıran spor basını, Ajax'ın futbolunu sert ifadelerle eleştirdi.

Galatasaray, Johan Cruyff Arena’da konuk olduğu Ajax'ı 3-0 yenerek, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaptı. Hollanda basını, Ajax'ın performansını eleştirirken, hat-trick yapan Victor Osimhen'i ön plana çıkardı.

Hollanda, Galatasaray'ı ve Osimhen'i konuşuyor: Ajax'ı rezil etti - 1. Resim

"HAYAL KIRIKLIĞI"

RTL: Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı gösteren takım olmaya devam ediyor.

Hollanda, Galatasaray'ı ve Osimhen'i konuşuyor: Ajax'ı rezil etti - 2. Resim

"AĞIR YENİLGİ"

Voetbalzone: Victor Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı bizzat katletti. Ajax Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Amsterdam ekibi ise sadece iki zayıf şut atabildi.

"ÇOK ACI BİR AKŞAM"

ESPN: Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız, 3 golle Amsterdamlıları yasa boğdu. Osimhen hat-trick yaptı ve Ajax yine çok acı bir akşam yaşadı.

Hollanda, Galatasaray'ı ve Osimhen'i konuşuyor: Ajax'ı rezil etti - 2. Resim

"KORKUNÇ BİR SONUÇ"

Sport Nieuws: Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu. Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncular umutsuzdu. Bu, kulüp için korkunç bir sonuç.

"ÜST ÜSTE 7'NCİ AVRUPA YENİLGİSİ"

NOS: Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da yenildi. Bu yenilgi, Amsterdamlılar için üst üste 7'nci Avrupa yenilgisi oldu. Galatasaray, Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite gösterisi sergiledi.

Hollanda, Galatasaray'ı ve Osimhen'i konuşuyor: Ajax'ı rezil etti - 3. Resim

"FENOMEN OSIMHEN"

AD: Galatasaray, Amsterdam'da devre arasından sonra sert vurdu. Galatasaray karşısında neredeyse bir saat direnen Ajax, fenomen Victor Osimhen'in çabaları sayesinde 3 golle yenilmekten kurtulamadı.

"GALATASARAY EZDİ"

De Telegraaf: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti.

Hollanda, Galatasaray'ı ve Osimhen'i konuşuyor: Ajax'ı rezil etti - 5. Resim

