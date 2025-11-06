Hollanda, Galatasaray'ı ve Osimhen'i konuşuyor: Ajax'ı rezil etti
Hollanda basını, Galatasaray'ın deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi mücadelesine geniş yer ayırdı. 3 gol atarak maçın kahramanı olan Victor Osimhen'e övgüler yağdıran spor basını, Ajax'ın futbolunu sert ifadelerle eleştirdi.
Galatasaray, Johan Cruyff Arena’da konuk olduğu Ajax'ı 3-0 yenerek, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaptı. Hollanda basını, Ajax'ın performansını eleştirirken, hat-trick yapan Victor Osimhen'i ön plana çıkardı.
"HAYAL KIRIKLIĞI"
RTL: Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı gösteren takım olmaya devam ediyor.
"AĞIR YENİLGİ"
Voetbalzone: Victor Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı bizzat katletti. Ajax Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Amsterdam ekibi ise sadece iki zayıf şut atabildi.
"ÇOK ACI BİR AKŞAM"
ESPN: Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız, 3 golle Amsterdamlıları yasa boğdu. Osimhen hat-trick yaptı ve Ajax yine çok acı bir akşam yaşadı.
"KORKUNÇ BİR SONUÇ"
Sport Nieuws: Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu. Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncular umutsuzdu. Bu, kulüp için korkunç bir sonuç.
"ÜST ÜSTE 7'NCİ AVRUPA YENİLGİSİ"
NOS: Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da yenildi. Bu yenilgi, Amsterdamlılar için üst üste 7'nci Avrupa yenilgisi oldu. Galatasaray, Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite gösterisi sergiledi.
"FENOMEN OSIMHEN"
AD: Galatasaray, Amsterdam'da devre arasından sonra sert vurdu. Galatasaray karşısında neredeyse bir saat direnen Ajax, fenomen Victor Osimhen'in çabaları sayesinde 3 golle yenilmekten kurtulamadı.
"GALATASARAY EZDİ"
De Telegraaf: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti.