Ankara ile Kars arasında yapılan seferler için bilet arayan vatandaşlar, trenlerin doluluk oranını ve hangi vagonlarda yer bulunduğunu merak ediyor. ''Doğu Ekspresi biletleri bitti mi, seferler dolu mu?'' soruları gündemde yerini aldı.

Doğu Ekspresi, Ankara ile Kars arasında her gün karşılıklı olarak hizmet veriyor. Yaklaşık 32 saat süren yolculuk boyunca tren Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden geçerek Kars’a ulaşıyor. Peki, Doğu Ekspresi biletleri bitti mi, seferler dolu mu?

Doğu Ekspresi biletleri bitti mi, seferler dolu mu? 2025-2026 Kış Seferleri bilet satışları başladı

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ BİTTİ Mİ?

Doğu Ekspresi biletleri henüz bitmedi. Ankara-Kars-Ankara hattında her gün karşılıklı yapılan seferlerde bilet satışı devam ediyor. Talepler ise vagon türüne göre değişkenlik gösteriyor. Kış sezonunda yataklı vagonlara gösterilen ilgi sebebi ile örtülü kuşetli vagonlarda biletler tükendi.

Doğu Ekspresi biletleri bitti mi, seferler dolu mu? 2025-2026 Kış Seferleri bilet satışları başladı

DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ DOLU MU?

Doğu Ekspresi seferleri yataklı vagonlar tamamen doldu ve satıştaki biletler tükendi. Örtülü kuşetli vagonlarda doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, ekonomi sınıfı pulman vagonlarda hala çok sayıda boş koltuk bulunuyor. Dileyen vatandaşlar koltuklu vagonlarda seyahat ederek 720 TL ücretle bilet almaya devam edebilecek.

Doğu Ekspresi biletleri bitti mi, seferler dolu mu? 2025-2026 Kış Seferleri bilet satışları başladı

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE KADAR?

Doğu Ekspresi’nde bilet fiyatları vagon tipine göre farklılık gösteriyor. Ekonomi sınıfı pulman vagonlarda koltuk biletleri yaklaşık 720 TL’den satışa sunuluyor. Kuşetli ve yataklı vagonlarda ise fiyatlar 12.000 TL ile 17.000 TL arasında değişiyor.

Doğu Ekspresi biletleri bitti mi, seferler dolu mu? 2025-2026 Kış Seferleri bilet satışları başladı

DOĞU EKSPRESİ YATAKLI VAGON BİLETLERİ TÜKENDİ Mİ?

Doğu Ekspresi’nin örtülü kuşet olarak bilinen yataklı vagonlarında tüm biletler satıldı. Kış aylarında fotoğrafçılar, tur grupları ve bireysel gezginlerin yoğun ilgisi nedeniyle vagonlarda boş yer kalmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası