UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Victor Osimhen, hat-trick yaparak bu sezon gol sayısını 6 yaptı ve zirveye yükseldi. Performansıyla birçok yıldızı geride bırakan Nijeryalı golcü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.

Galatasaray'da süre aldığı son 8 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu 8 maça çıkardı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Şampiyonlar Ligi gol krallığında 6 golle zirveye çıkan Victor Osimhen, beşer golü bulanan Erling Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.

DEVLER LİGİ'NDE HAFTANIN KADROSUNA SEÇİLDİ

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dördüncü haftanın ardından Victor Osimhen'i haftanın kadrosuna dahil etti. Hollanda temsilcisi Ajax'a 3 gol birden atan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, önemli yıldızlarla birlikte haftanın takımında yer aldı.

UEFA'dan Victor Osimhen'e büyük onur! Haaland, Kane ve Mbappe'yi solladı - 1. Resim

İŞTE HAFTANIN TAKIMI:

- Manuel Neuer, Bayern Münih

- Carlos Augusto, Inter

- Robin Koch, Frankfurt

- Derrick Luckassen, Pafos

- Davide Zappacosta, Atalanta

- Alexis Mac Allister, Liverpool

- Ibrahim Maza, Leverkusen

- Carlos Forbs, Club Brugge

- Phil Foden, Manchester City

- Mikel Merino, Arsenal

- Victor Osimhen, Galatasaray 

