Galatasaray'ın Ajax zaferi sonrası soyunma odasında sürpriz: Başkan Özbek'ten büyük zam

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yenerek, puanını 9'a yükseltti.Kulüp işleri nedeniyle İstanbul'da kalan Başkan Dursun Özbek, maç sonrasıtelefonla teknik heyet ve oyuncuları kutladı.

PR İ M B İ R M İ LYON EUROYA Ç IKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sergilenen futboldan memnun kalan Dursun Özbek, sezon başında 700 bin euro olarak belirlenen primi bir milyon euroya çıkarttı ve takımın sevincini ikiye katladı.

4 MA Ç TA 6,3 M İ LYON EURO

Öte yandan Ajax engelini net bir skorla geçen Galatasaray, UEFA'dan 2,1 milyon euro (103 milyon TL)performans bonusu almaya hak kazandı. Liverpool ve Bodo/Glimt galibiyetleriyle birlikte 4 hafta sonunda performans bonusu 6,3 milyon euro (309 milyon TL) oldu.