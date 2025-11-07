Galatasaray'ın Ajax zaferi sonrası soyunma odasında sürpriz: Başkan Özbek'ten büyük zam
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray'da sezon başında Şampiyonlar Ligi galibiyetlerine 700 bin euro prim belirlenmişti. Ajax'ı Hollanda deplasmanında 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, soyunma odasında sürprizle karşılaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yenerek, puanını 9'a yükseltti.Kulüp işleri nedeniyle İstanbul'da kalan Başkan Dursun Özbek, maç sonrasıtelefonla teknik heyet ve oyuncuları kutladı.
PRİM BİR MİLYON EUROYA ÇIKTI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sergilenen futboldan memnun kalan Dursun Özbek, sezon başında 700 bin euro olarak belirlenen primi bir milyon euroya çıkarttı ve takımın sevincini ikiye katladı.
4 MAÇTA 6,3 MİLYON EURO
Öte yandan Ajax engelini net bir skorla geçen Galatasaray, UEFA'dan 2,1 milyon euro (103 milyon TL)performans bonusu almaya hak kazandı. Liverpool ve Bodo/Glimt galibiyetleriyle birlikte 4 hafta sonunda performans bonusu 6,3 milyon euro (309 milyon TL) oldu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş