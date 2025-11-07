Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın eski yıldızından şaşırtan emeklilik kararı: 31 yaşındaki futbol bıraktı

Galatasaray'ın eski yıldızından şaşırtan emeklilik kararı: 31 yaşındaki futbol bıraktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın eski yıldızından şaşırtan emeklilik kararı: 31 yaşındaki futbol bıraktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir ve Eyüpspor formaları giyen Fransız sağ bek oyuncusu Leo Dubois, futbolu bıraktığını açıkladı.

Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir ve Eyüpspor formaları da giyen Leo Dubois, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

ERKEN YAŞTA EMEKLİ OLDU

Kariyerine Fransız ekibi Nantes'ta başlayan Leo Dubois, sırasıyla Lyon, Galatasaray, Başakşehir ve Eyüpspor'da forma giydi.

Eyüpspor'un ardından kulüpsüz kalan 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu, erken yaşta futbolu bırakma kararı aldı. 

3 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU 

Dubois, Galatasaray'da 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Fransa Milli Takımı'nda ise 2021 Uluslar Ligi'ni kazandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sinemada bu hafta | "Predator: Vahşi Topraklar" Yalnız kurt yenilmemeli!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Thomas Reis'ten liderlik sözleri: Bizi yenmek zor - SporThomas Reis'ten liderlik sözleri: Bizi yenmek zorFenerbahçe'de İsmail Yüksek şoku! - SporFenerbahçe'de İsmail Yüksek şoku!Fenerbahçe, EuroLeague'de 4. galibiyetini aldı - SporFenerbahçe, EuroLeague'de 4. galibiyetini aldıBerke Özer, bu kez Lille'i yaktı - SporBerke Özer, bu kez Lille'i yaktıArda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i iki golle kazandı - SporArda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i iki golle kazandıPFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! Derbinin faturası ağır oldu - SporYalçın ve Kökçü'nün cezaları açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...