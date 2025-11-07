Galatasaray'ın eski yıldızından şaşırtan emeklilik kararı: 31 yaşındaki futbol bıraktı
Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir ve Eyüpspor formaları giyen Fransız sağ bek oyuncusu Leo Dubois, futbolu bıraktığını açıkladı.
ERKEN YAŞTA EMEKLİ OLDU
Kariyerine Fransız ekibi Nantes'ta başlayan Leo Dubois, sırasıyla Lyon, Galatasaray, Başakşehir ve Eyüpspor'da forma giydi.
Eyüpspor'un ardından kulüpsüz kalan 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu, erken yaşta futbolu bırakma kararı aldı.
3 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU
Dubois, Galatasaray'da 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Fransa Milli Takımı'nda ise 2021 Uluslar Ligi'ni kazandı.
