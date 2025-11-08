Katliama hazırlanan canilere geçit yok! Terör konvoyunu Türk SİHA’ları avladı

YILMAZ BİLGEN - Sudan’da kanlı savaş sürüyor. Ülkenin yarısını işgal eden İsrail/BAE destekli Hızlı Destek Güçlerine giden 50 tırlık silah konvoyu çöl bölgesi ed-Dabba’da vuruldu. Sudanlı araştırmacı Yunus Ahmed, Türkiye’nin Libya’dan sonra bir defa daha sahaya indiğini söyledi.

BAE/İsrail ikilisinin oluşturduğu hava kalkanının Türk SİHA’ları tarafından etkisiz hâle getirildiğini kaydeden Yunus Ahmed, “Sudan şu an ikinci Gazze oldu. Müdahale edilmez ise 40 milyon kişiyi çok daha kötü günler bekliyor” dedi.

ÜLKE, GAZZE’DEN FARKSIZ

Sudan’ın bütün dünyanın gözü önünde siyonist emellere kurban edildiğini ifade eden Sudanlı araştırmacı Ahmed, şunları kaydetti:

"Tek suçumuz siyonistlerin Fırat ve Nil arasını vadedilmiş toprak görmesi ve ülkemizin de bu denklemde yer alıyor olması. Tıpkı Suriye, Yemen, Mısır, Irak, Filistin ve Lübnan gibi. Biz bu teolojik batıl hedefin kurbanı olmak istemiyoruz. Şu ana dek binlerce siyonist Yahudi parayla Sudan vatandaşlığı aldı. Özellikle Darfur ve çevresinde binlerce dönüm arazi satın aldılar. Hileli yöntemlerle verimli, stratejik arazilere çöküyorlar. Çünkü dünyada suyun en son biteceği yer Darfur. Yine dünyanın en kıymetli maden yatakları bu bölgede ve Nil’in en büyük akıntısı da aynı aksta yer alıyor. İsrail’e toprak satışı konusunda Sudan Kurtuluş Hareketi lideri Abdulvahit Muhammed Nur’un özel bir misyonu var. Bu şahsın bir ayağı Tel Aviv’de. Sudan’ın yarısı işgal altında. Milyonlar evini, köyünü, şehrini terk etti ve 40 milyon nüfuslu ülkemizin durumu Gazze’den farksız. Siyonist rejim, dokuz ayda 20 bin gencimizi de İsrail’e götürdü. Orada beyin yıkayarak kirli katliamlarında kullanıyor."

TÜRK SİHA'LARI AFFETMEDİ

Sudanlı Yunus Ahmet, Libya’da Hafter bölgesinden yapılan lojistik sevkiyatın Türk SİHA’ları tarafından vurularak engellendiği bilgisini paylaştı ve şunlar anlattı:

"İsrail/BAE uçakları Sudan’da darbe ve katliama kalkışan Hızlı Destek Güçlerine son haftalarda 300 uçaklık bir silah sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu uçaklardan bazıları Sudan’ın Niyala Havalimanı’na inmek istedi ancak başaramadılar. Ardından Hafter bölgesine yöneldiler. Ardından bu silahların çölden kara yolu ile sevkiyatı başladı. Sudan ordusunun kara ve hava gücü maalesef bu hattı kesmeye yetmedi. Çünkü İsrail/BAE ittifakı güçlü bir hava kalkanı kurdu. Ancak Türk insansız hava araçları, El Dabba’da konvoyu vurdu ve bağlantıları koptu. Yardım tırları imha edildi. Türk SİHA’ları affetmedi ve yeni katliamlara giden silah konvoyunu çölde avladı."

TERÖRİSTLER ATEŞKES İSTEDİ

Sıcak hatta bu gelişmeler olurken terörist kanat taktik bir ateşkes önerisinde bulundu. Sudan kaynakları darbeci Muhammed Hamdan Dagalo’nun Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde bir ateşkes girişiminde bulunduğu bilgisini paylaştı. Sudanlı uzmanlar, girişimi taktik bir hamle ve yeni katliamlar için tahkimat fırsatı olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan Sudan’ın meşru yönetimi olan Ulusal Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan’ın da bir barış taslağı hazırladığı kaydedildi.

Söz konusu metinde yer alan maddeler şöyle;

Katil Cencevit’in (RSF) belirli bölgelerden çekilmesi.

İnsani koridorların açılması ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü.

Hizmetlerin ve zarar gören altyapının yeniden sağlanması.

Diyalog ve geçiş sürecinin başlatılması.

Uluslararası toplumun destek ve gözetimi için çağrı yapılması.

Barış taslağında ayrıca BM, Afrika Birliği ve Arap Ligi’nden, bu yol haritasına destek vermeleri ve uygulamanın izlenmesine hazırlık yapmalarının istendiği kaydedildi.