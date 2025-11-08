Ekonomi ve piyasaların nabzını tuttu! "Türkiye'de İş Dünyası" dergisi 5 yaşında

Türkiye’de İş Dünyası dergisi, 5. yılını Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen lansmanla kutladı. İş dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği etkinliğe, İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören başta olmak üzere, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, İhlas Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kapan, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki’nin de aralarında olduğu iş, ekonomi ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, “Biz bu işe ilk başladığımızda dergimizi iş dünyasının lokomotifi olan ve ekonomiyi takip ettiği bir yayın yapmaya çalıştık. Beşinci yılımıza geçiş yaptığımıza göre bunu başardığımızı düşünüyorum” dedi.

Derginin misyonu hakkında bilgi verirken, sürdürülebilirliği önemsediklerini, yeşil ekonomi ve iklim krizine ilişkin gelişmeleri okurla buluşturmaya gayret ettiklerini söyleyen Toprak “Her sayı sonrası lansman yapıyoruz. Artık dergimizi uluslararası boyuta taşıdık. Kazakistan, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de toplantılar gerçekleştirdik. Yakında başka sürprizlerimiz de olacak. Sektörler bizim kıymetlimiz. Sektörlerin gelişimi ve gidişatıyla ilgili bilgilendirmeleri çok önemsiyoruz. Ayrıca sürpriz bir projeyi de burada açıklamak isterim. Sevgili Ahmet Öksüz ile birlikte Sultanhamam mezunlarına diploma vereceğiz” diye konuştu.

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak

"DEMOKRASİNİN EN ÖNEMLİ AYAĞI BASIN"

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin 5. yıl lansmanında konuşan Ekonomist Prof. Dr. Esfender Korkmaz, basının yalnızca bilgi aktaran bir mecra değil, demokrasinin işleyişine doğrudan katkı sunan bir güç olduğunu vurguladı. Aslıhan Ören ve Celal Toprak’ı tebrik eden Korkmaz, “Ben onları patron ve çalışan olarak değil, birlikte yürüyen insanlar olarak görüyorum. Türkiye’nin, bu yayın gibi ciddi, tarafsız ve objektif basına ihtiyacı var” dedi.

"GENÇ, ATILGAN VE YENİLİKÇİ BİR DERGİ"

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton da Türkiye’de İş Dünyası dergisinin beşinci yılına ilişkin görüşlerini şöyle paylaştı:

“Genç, atılgan ve yenilikçi bir dergi. Kadınlara çok yer veriyor. Ve en önemlisi İstanbul dışında da birçok seminer ve toplantı düzenliyor. Kadın girişimciliğine özel bir yer verdiği için bu dergiyi çok önemsiyorum. Birçok yeni sektörü ve iş insanını ben dergi sayesinde tanıdım. Ne yaptıklarını, vizyonlarını hep bu dergide okudum. Onun için vazgeçilmezim.”

"İHRACATLA KALKINIYORUZ"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de toplantıdaki açıklamasında tekstil sektörünün kapasitesinin düştüğünü, 2025’te 2024 rakamlarının yakalandığını belirtirken “Özellikle maliyetlerin bizi zorladığı bir yıl oldu. Malum enflasyonun, döviz artışının üzerinde seyretmesi bizim emek maliyetimizi yukarılara çıkardı. 2026 yılı yine kolay geçecek gibi görünmüyor” ifadesini kullandı.

Öksüz, millî gelirin kısa sürede 15 bin doları geçtiğini, 20 bin doların hedeflendiğini, dolayısıyla gelirlerin ve çalışan maliyetlerinin artacağı anlamına geldiğini belirterek, sektörün zorlanacağını dile getirdi.

ZOR BİR YIL OLACAK AMA 2026 UMUT BARINDIRIYOR

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin 5. yıl kutlamasına katılan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, 2025 yılının ekonomik açıdan zor geçtiğini, yılı 2026’ya nasıl hazırlanacaklarını planlayarak geçirdiklerini söyledi. Tepe “Bence esas zor olanı 2026 olacak. 2026 ile ilgili bütün sanayicilerle konuştuğumuzda herkes giderlerini minimize etmiş durumda. Umarım korktuğumuzdan iyi geçer” dedi.

Redcolour Boya Yalıtım Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oya Sertdemir Düşmez de 2025’in perakendede zor geçtiğini belirttiği konuşmasında “Faiz oranları çok yüksekti. Para bankalarda yattı. Büyük bir deprem geçirdik. Şimdi ise faizler düşüyor, umutlar artıyor. 2026’dan daha umutluyum” dedi.

SEKTÖRDEN AYRIŞAN GRUP

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2025’e Trump’ın damga vurduğunu, şu an durumun sakinleştiğini belirttiği konuşmasında “Sektörden ayrışan bir grubuz. Şu anda bir ekibimiz Fransa, diğer ekibimiz Polonya’da. Romanya’da geçen hafta mağaza açtık. Güney Amerika Paraguay’da ay sonunda mağazamız açılacak. Dünyanın her yerinde özellikle markalarımızın bayrağını dalgalandırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.