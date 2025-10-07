Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Milletvekili Ün'den, TGRT Haber'e özel açıklama

İsrail'in Sumud Filosu'na düzenlediği baskının ardından yola koyulan Özgür Filosu, perşembe günü Gazze açıklarında olmayı hedefliyor. Filoda bulunanlarda Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

İsrail'in filodaki gemilere baskın düzenleyip aktivistleri gözaltına almasından sonra 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Özgür Filosu'nda bulunanlardan Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. 2 geminin Girit'te yelken arızası yaşadığını söyleyen Ün, yola 8 gemi ve 1 gemi ile devam ettiklerini belirtti.

"PERŞEMBE GÜNÜ VARMAYI HEDEFLİYORUZ"

İskenderiye açıklarında bulunduklarını duyuran Ün, "Her şey yolunda giderse perşembe günü Gazze'de olmayı umut ediyoruz. Sabaha karşı İsrail'in kendince kırmızı hat dediği bölgeye yaklaşmış olacağız. Büyük gemideyim ben, mürettebat dahil 92 kişiyiz. Birkaç saatte bir herhangi bir baskına karşı neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz.

Moraller üst seviyede. Sumud'un başına gelenler, İsrail'in tehditleri... Bunların hepsi konuşuluyor. Aktivistlere 'Halen devam etmek istiyor musunuz?' diye soruluyor. Ama bir kişi bile bu yoldan geri dönmeyi düşünmedi. Herkes kararlılığını koruyor. Bunun devletlerin üzerindeki etkilerini de görüyoruz. 

"GEMİDE İSRAİL VATANDAŞLARI DA VAR"

Hiçbir gündem Gazze'den, oradaki katledilen çocuklardan daha değerli değildir. Sizlere de bu süreci gündemde tuttuğunuz için teşekkür ediyoruz. 2 yıldız büyük bir katliam yaşanıyor. Soykırımın bütün emareleri yaşanıyor.

Gemide dünyadaki, ülkemizdeki destek yürüyüşlerini gördükçe gurur duyuyoruz. 26 milletten insan var burada. Aramızda İsrail vatandaşı olanlar da var. Onlar da ülkelerini ve yaptıklarını tanımıyorlar."

