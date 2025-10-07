Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Ankara ve İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Ankara ve İstanbul'da yağmur yağacak mı?

- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den sağanak yağış uyarısı: Ankara ve İstanbul&#039;da yağmur yağacak mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk gününde çok sayıda il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yayımladı. Yurt genelinde özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında yağışların kuvvetli olacağı bildirilirken, 4 il için turuncu kodlu, 16 il için ise sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi! Meteoroloji’nin son verilerine göre Türkiye’nin Kuzey, iç ve Batı kesimleri gün boyunca yağışlı geçecek.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Ankara ve İstanbul'da yağmur yağacak mı? - 1. Resim

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ekim Salı günü için Türkiye genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleriyle birlikte Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Güney ve Kuzey Ege kıyılarında ise yağışların çok kuvvetli ve yerel şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Ankara ve İstanbul'da yağmur yağacak mı? - 2. Resim

4 il için turuncu kodlu, 16 il için ise sarı kodlu uyarı verildi. Turuncu kodla uyarılan iller arasında Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın bulunuyor. Sarı kodlu uyarı verilen iller ise İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Muğla, Isparta ve Antalya oldu.

Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Ankara ve İstanbul'da yağmur yağacak mı? - 3. Resim

ANKARA VE İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji verilerine göre bugün Ankara’da hafif yağmur bekleniyor. Yarın itibarıyla gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırması öngörülüyor. Hafta ortasından itibaren yağışlar hafifleyerek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak.

İstanbul’da ise bugün kuvvetli yağmur etkili olacak. Yarın hafif yağmur beklenirken, Perşembe günü yeniden sağanak yağış görülecek. Cuma ve Cumartesi günleri parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Ankara ve İstanbul'da yağmur yağacak mı? - 4. Resim

ANKARA HAVA DURUMU

7 Ekim Salı: Hafif yağmurlu, aralıklı güneşli - 23°C

8 Ekim Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağış - 20°C

9 Ekim Perşembe: Hafif yağmurlu - 15°C

10 Ekim Cuma: Az bulutlu - 16°C

11 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu - 17°C

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Ankara ve İstanbul'da yağmur yağacak mı? - 5. Resim

İSTANBUL HAVA DURUMU

7 Ekim Salı: Kuvvetli yağmur - 19°C

8 Ekim Çarşamba: Hafif yağmurlu, aralıklı güneşli - 19°C

9 Ekim Perşembe: Sağanak yağmur - 19°C

10 Ekim Cuma: Parçalı bulutlu - 20°C

11 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu - 21°C

Kaynak: Türkiye Gazetesi

