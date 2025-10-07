İstanbul'da sağanak başladı! Meteoroloji uyardı, gün boyu sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası beklenen yağmur, İstanbul genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başladı.

İSTANBULLULAR DİKKAT! GÜN BOYU SÜRECEK

Gece boyu aralıklarla yağan yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor. Sağanak Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden görüntülendi.

Yağış uyarısını duyan ve yağmurun etkili olduğunu gören vatandaşlar işlerine gitmeden önce evlerinde şemsiyeleri ile çıktı.