İstanbul'da sağanak başladı! Meteoroloji uyardı, gün boyu sürecek

İstanbul'da sağanak başladı! Meteoroloji uyardı, gün boyu sürecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmıştı, İstanbul'da sağanak dün gece başladı. Sabaha kadar süren yağış devam ederken megakent için yeni uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası beklenen yağmur, İstanbul genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başladı.

İstanbul'da sağanak başladı! Meteoroloji uyardı, gün boyu sürecek - 1. Resim

İSTANBULLULAR DİKKAT! GÜN BOYU SÜRECEK

Gece boyu aralıklarla yağan yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor. Sağanak Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden görüntülendi.

İstanbul'da sağanak başladı! Meteoroloji uyardı, gün boyu sürecek - 2. Resim

Yağış uyarısını duyan ve yağmurun etkili olduğunu gören vatandaşlar işlerine gitmeden önce evlerinde şemsiyeleri ile çıktı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

