Edirne'yi sağanak vurdu! Ağaçlar devrildi, yollar kapandı
Edirne'de etkili olan sağanak yağış ve rüzgâr nedeniyle devrilen ağaç, yolu ulaşıma kapattı. Ekipler yağmur altında zorlu mesai yaptı.
Edirne'de etkili olan sağanak ve rüzgarlı hava nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerinde bir ağaç devrilerek yolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapattı.
Trafik polisleri araçları diğer alternatif yollara yönlendirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.
