Edirne'yi sağanak vurdu! Ağaçlar devrildi, yollar kapandı

Edirne'de etkili olan sağanak ve rüzgarlı hava nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerinde bir ağaç devrilerek yolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapattı.

Trafik polisleri araçları diğer alternatif yollara yönlendirdi.

İlgili Haber Meterolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.