Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Edirne'yi sağanak vurdu! Ağaçlar devrildi, yollar kapandı

Edirne'yi sağanak vurdu! Ağaçlar devrildi, yollar kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Edirne&#039;yi sağanak vurdu! Ağaçlar devrildi, yollar kapandı
Edirne, Yağmur, Rüzgar, Ağaç, Devrilme, Trafik, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de etkili olan sağanak yağış ve rüzgâr nedeniyle devrilen ağaç, yolu ulaşıma kapattı. Ekipler yağmur altında zorlu mesai yaptı.

Edirne'de etkili olan sağanak ve rüzgarlı hava nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerinde bir ağaç devrilerek yolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapattı.

Edirne'yi sağanak vurdu! Ağaçlar devrildi, yollar kapandı - 1. Resim

Trafik polisleri araçları diğer alternatif yollara yönlendirdi.

Edirne'yi sağanak vurdu! Ağaçlar devrildi, yollar kapandı - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Edirne'yi sağanak vurdu! Ağaçlar devrildi, yollar kapandı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Denizli'de dehşet evi! Bir ay önce evlenen karı kocanın cesetleri bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Duygu istismarcılarına kötü haber: 11'inci Yargı Paketi'nde vicdan sömürüsüyle bağış toplamaya 10 yıla kadar hapis! - YaşamDuygu istismarcılarına kötü haber!Balkanlar'dan gelen soğuk hava Edirne'den giriş yaptı - YaşamBalkanlar'dan gelen soğuk hava yurda giriş yaptıKuraklık Kayseri'yi vurdu: Göletteki sular çekildi, balıklar kıyılara vurdu! - YaşamGöletteki sular çekildi, balıklar kıyılara vurdu!Bu nasıl eğlence! Fayton çeken ata zorla alkol içirdiler - YaşamAtı, alkol bağımlısı yaptılarGaziantep'teki fıstık hırsızı, şaşkına çevirdi: Yüzlerce kiloyu dakikalar içinde götürdü! - YaşamYarım milyonluk ürünü, dakikalar içinde götürdü!Okan Bayülgen'den dil yozlaşmasına ilginç bakış: Mercimek çorbasına un koyandan hayır gelmez - YaşamOkan Bayülgen'den dil yozlaşmasına ilginç yorum!
Sonraki Haber Yükleniyor...