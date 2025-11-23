Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında gözler bu akşam Rize’de oynanacak Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Milli aranın ardından ilk kez sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, haftaya Galatasaray derbisi öncesinde puan kaybı yaşamadan çıkmak istiyor. Ligde namağlup unvanını koruyan Fenerbahçe, Rize deplasmanında kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Son dört lig maçını kazanarak yükselişini sürdüren Fenerbahçe, milli araya lider Galatasaray’ın yalnızca 1 puan gerisinde girdi. İki takım bugüne kadar ligde 46 kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların büyük bölümünü kazandı ve rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler Rizespor filelerini toplam 105 kez sarsarken, Karadeniz temsilcisi 45 golle karşılık verdi.



Rize’de oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe 23 maçta 13 galibiyet aldı. Rizespor ise sahasında 25 gol bulmayı başardı.

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma Çaykur Didi Stadyumu’nda hakem Çağdaş Altay'ın düdüğü ile başlayacak.

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?



Rizespor - Fenerbahçe maçı 23 Kasım Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde hem moral kazanmak hem de liderlik yarışındaki farkın açılmaması için sahaya mutlak üç puan hedefiyle çıkacak. Çaykur Rizespor ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde olacak.

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11



Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe



Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Oğuz, J. Duran





BETÜL TOKKAN

