Kimyasal zehirlenmelerin son yıllarda küresel ölçekte arttığını belirten Prof. Dr. Özcan Pişkin “Zehirlenmelerde ölüm oranı yüksek. Bu sebeple olay gerçekleşmeden tedbir alınmalı” dedi. Pişkin, bu vakalarda “doğru bilinen yanlışlar”ın ölüm riskini artırdığının da altını çizdi.

Kimyasal maddelerin günlük hayatta sık kullanılmasıyla birlikte zehirlenme vakaları artarken uzmanlar kritik uyarılar yapıyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Hastanesinden Prof. Dr. Özcan Pişkin, kimyasal zehirlenmelerde “doğru bilinen yanlışlar”ın ölüm riskini artırdığını söyledi. Kimyasal zehirlenmelerin son yıllarda küresel ölçekte arttığını belirten Pişkin, bunda sanayileşme, küresel ısınma ve yoğun kimyasal kullanımının etkili olduğunu ifade etti.

EN YAYGINI TEMİZLİK ÜRÜNLERİ!

Evlerde en sık çamaşır suyunun tuz ruhu veya sirkeyle karıştırılmasının zehirlenmeye yol açtığını aktaran Pişkin “Yoğun bakıma alınan hastalarda ölüm oranları yüksek. Bu nedenle en kritik aşama, zehirlenme gerçekleşmeden önce evde alınacak tedbirlerdir. Temizlik sırasında iyi havalandırma yapılması ve kimyasalların önerilen miktarın üzerinde kullanılmaması gerek. Bu da en yaygın zehirlenme sebeplerinden biri. Etiketler dikkatli okunmuyor. Kimyasallar kavanoz, şişe veya bardak gibi kaplarda saklandığında risk artıyor. Çamaşır suyu görüntü olarak suya çok benzediği için kazara içme vakalarını artırıyor” dedi.

HASTAYI KUSTURMAYIN

Kimyasal maddeye maruz kalındığında yapılması gerekenleri anlatan Pişkin şöyle konuştu: İlk doğru adım, kişiyi güvenli ortama almak. Panik yapmadan 112’yi arayıp, maruz kalınan kimyasalın etiketini gerekirse fotoğrafıyla ekiplere iletilmeli. Soluma yoluyla zehirlenmelerde kişinin temiz havaya alınıp, maruz kalınan kıyafetler çıkarılmalı. Doğru bilinen bazı davranışlar da tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Kimyasal yutulduysa hastayı kusturmayın. Ağız ve yemek borusunda yanık varsa kusturma yırtılmalara sebep olabilir. Yoğurt, süt gibi maddeler vermekten de kaçının. Kimyasal cilde veya göze temas etmişse en az 10-15 dakika temiz suyla yıkanmalı. Panik yapmadan sağlık ekiplerini beklemek, kişinin güvenli şekilde hastaneye ulaşmasını sağlamak lazım.

SEVDA KİLİÇ

