KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/10209 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10209 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :

1- Tapu Kaydı

İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Papaz Köprüsü Mevkii, 450 ada, 40 parsel, 179,90 m2 yüzölçümlü, 5 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası ana taşınmaz nitelikli, kat mülkiyetli, 1. kat, 3 no.lu bağımsız bölüm, 24/200 arsa paylı, daire bağımsız bölüm nitelikli, 1/1 hisseli

2- İmar Durumu

Dosyasına sunulan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bila tarih veE-33067842-115.02.01-670227 sayılı elektronik imzalı yazısına göre; "Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, 450 ada, 40 parsel sayılı taşınmaza ait imar durum bilgisi talep edilmektedir.

Söz konusu parsel; 22.06.2005-28.03.2018 – 22.03.2021 – 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları, plan notlarının 1.29 maddesindeki hükümlere haiz, Bitişik Nizam 3 kat (B-3), Konut Alanında kalmaktadır.

3-Taşınmazın Halihazır Durumu

Tapunun İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Papaz Köprüsü Mevkii, 450 ada, 40 parselde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Küçükçekmece ilçesi, İnönü Mahallesi, Yassı Sokak,15 dış kapı no.lu, 3 iç kapı no.lu daire adresinde yer almaktadır.İlgili tapuda mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz yapının taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı bitişik nizam olup, bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ Ç.A.P kattan oluşmaktadır. Bina toplam 5 kat+Ç.A.P kattan ibarettir. Mimari projeye göre binada 8 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Binada asansör yoktur. Binanın ön dış cephesi dekoratif cepheli olup çatısı mevcuttur. Bina giriş kapısı ön cephede olup zemin kat seviyesinde olup kaldırım seviyesinden 6 adet granit kaplı merdiven basamağı ile çıkılarak ulaşılmaktadır. Merdiven basamakları yanında granit kaplı engelli rampası da mevcuttur. Bina giriş kapısı camlı çelik kapıdır. Binanın giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları ile merdivenler granit kaplıdır. Kıymet takdiri istenen 1. Normal katta konumlu, 3 no.lu bağımsız bölüm daire mimari projesine göre;net 59 m2, alanda salon, 1 oda, 1 sandık odası, mutfak, banyo, wc, antre ve balkon hacimlerinden ibarettir. Eklenti Deposu 3,52 m2’ dir. Taşınmazın salon ve odaların zeminleri laminat parke döşeli, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Antre zemini seramik döşeli, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Mutfak zemini seramik kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı boyalı olup granit mutfak tezgâhı ve eviyesi ile mutfak dolapları mevcuttur. Banyo-wc'nin zemini ve duvarları seramik kaplı olup duşakabin, lavabo- banyo dolabı ve klozet bulunmaktadır. Isıtma sistemi, kombi-doğalgazdır. Dış kapısı çelik kapı, iç kapıları panel kapı ve pencere doğramaları ahşap görünümlü pvc profillidir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı takriben 9 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Kıymet takdirine konu taşınmazı çevresi konut yoğunlukludur. Taşınmazın yakınında Hakan Caddesi ve Maslak Çeşme Caddesi bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde Dr. Hulusi Behçet Ortaokulu, Mehmet Akif Küçükçekmece Hastanesi Kliniği ve İnönü Mahallesi Akşemsettin Cami bulunmaktadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, Yassı Sokak,15 Dış Kapı No.Lu, 3 İç Kapı No.Lu Daire Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 59 m2

Arsa Payı : 24/200

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 3.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:49

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, 450 Ada, 40 Parsel, 2. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm

1- Tapu Kaydı

İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Papaz Köprüsü Mevkii, 450 ada, 40 parsel, 179,90 m2 yüzölçümlü, 5 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası ana taşınmaz nitelikli, kat mülkiyetli, 2. kat, 5 no.lu bağımsız bölüm, 24/200 arsa paylı, daire bağımsız bölüm nitelikli, 1/1 hisseli

2- İmar Durumu

Dosyasına sunulan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih veE-33067842-115.02.01-670227 sayılı elektronik imzalı yazısına göre; "Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, 450 ada, 40 parsel sayılı taşınmaza ait imar durum bilgisi talep edilmektedir.

Söz konusu parsel; 22.06.2005-28.03.2018 ? 22.03.2021 ? 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları, plan notlarının 1.29 maddesindeki hükümlere haiz, Bitişik Nizam 3 kat (B-3), Konut Alanında kalmaktadır.

3- Taşınmazın Halihazır Durumu

Tapunun İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Papaz Köprüsü Mevkii, 450 ada, 40 parselde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Küçükçekmece ilçesi, İnönü Mahallesi, Yassı Sokak,15 dış kapı no.lu, 5 iç kapı no.lu daire adresinde yer almaktadır. İlgili tapuda mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz yapının taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı bitişik nizam olup, bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ Ç.A.P kattan oluşmaktadır. Bina toplam 5 kat+Ç.A.P kattan ibarettir. Mimari projeye göre binada 8 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Binada asansör yoktur. Binanın ön dış cephesi dekoratif cepheli olup çatısı mevcuttur. Bina giriş kapısı ön cephede olup zemin kat seviyesinde olup kaldırım seviyesinden 6 adet granit kaplı merdiven basamağı ile çıkılarak ulaşılmaktadır. Merdiven basamakları yanında granit kaplı engelli rampası da mevcuttur. Bina giriş kapısı camlı çelik kapıdır. Binanın giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları ile merdivenler granit kaplıdır. Kıymet takdiri istenen 2. Normal katta konumlu, 5 no.lu bağımsız bölüm daire mimari projesine göre;net 59 m2, alanda salon, 1 oda, 1 sandık odası, mutfak, banyo, wc, antre ve balkon hacimlerinden ibarettir. Eklenti Deposu 3,52 m2dir. Taşınmazın salon ve odaların zeminleri laminat parke döşeli, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Antre zemini seramik döşeli, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Mutfak zemini seramik kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı boyalı olup granit mutfak tezgâhı ve eviyesi ile mutfak dolapları mevcuttur. Banyo-wc 'nin zemini ve duvarları seramik kaplı olup duşakabin, lavabo- banyo dolabı ve klozet bulunmaktadır. Wc'nin zemini ve duvarları seramik kaplı, alaturka tuvalet mevcuttur. Isıtma sistemi, kombi-doğalgazdır. Dış kapısı çelik kapı, iç kapıları panel kapı ve pencere doğramaları ahşap görünümlü pvc profillidir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı takriben 9 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Kıymet takdirine konu taşınmazı çevresi konut yoğunlukludur. Taşınmazın yakınında Hakan Caddesi ve Maslak Çeşme Caddesi bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde Dr. Hulusi Behçet Ortaokulu, Mehmet Akif Küçükçekmece Hastanesi Kliniği ve İnönü Mahallesi Akşemsettin Cami bulunmaktadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : İnönü Mahallesi, Yassı Sokak,15 Dış Kapı No.Lu, 5 İç Kapı No.Lu Daire Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 59 m2

Arsa Payı : 24/200

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 3.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:23

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:23

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:23

19/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.