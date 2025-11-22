DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP’nin İmralı’ya gitme kararına olumsuz oy vermesini eleştirerek, “Yüz yıllık yarayı sarmak için sorumluluk almadılar. Bunu bir yere not ettik. Tarih bunu yazacak” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partilerinin barış ve çözümden yana olduğunu, kimsenin peşine takılmayacaklarını vurguladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na ziyaret kararı aldı. Ancak CHP, bu sürecin önemli aşamasında olumsuz oy kullanarak komisyonda yer almadı. DEM Parti'den CHP'ye ise peş peşe tepkiler geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Erzurum'dan CHP'nin tutumunu eleştirdi.

"BEKLENTİMİZ BU DEĞİLDİ"

Bakırhan şunları söyledi:

"Ana muhalefet partimiz, bu tarihi sürecin çok önemli bir aşamasında İmralı'ya gitme konusunda olumsuz oy kullandı. Bu tarihi anın gölgesinde bu, büyük bir eksiktir. Bunu üzülerek diyeceğim çünkü bizim ana muhalefet partisinden beklentimiz bu değildi.

"KÜRTLERİ YARALADILAR, KIRDILAR"

CHP'nin üye vermeme kararı, Kürtleri yaralamıştır, kırmıştır. Tam da yüz yıllık bir yarayı sarmak için şimdi sorumluluk almayacaksak ne zaman alacağız? Bunu bir yere not ettik ama hala beklentilerimiz de devam ediyor çünkü barış 86 milyon içindir. 86 milyonun bu sürece katılması değerli ve kıymetlidir. Biz, hiçbir partiye 'İlkelerinizden vazgeçin' demiyoruz.

'Farklılıklarınızdan vazgeçin' demiyoruz ama barış, bütün partilerin üzerinde ve bütün ilkelerin üzerinde çok önemli tarihi bir sorumluluktur. Yüz yıllık meselede tarihi sorumlu olan kurucu partinin daha cesur olmasını bekliyorduk. Geleceğin iyileştiren tarafında olmasını bekliyorduk. Hala da bekliyoruz. Hala gecikmiş değil. Kurucu bir akıl yerine, geçmişin reflekslerini tercih etmenin kimseye yararı yok."

CHP'nin kararının çözümsüzlükten beslenenlere can suyu olduğuna işaret eden Bakırhan, "Tarih, bu anı kaydedecektir ve bir gün yeri geldiği zaman, Karayazı'da, Tekman'da, Horasan'da, Hınıs'ta ve diğer ilçelerdeki gençlerimiz, 'Bu tarihi anda siz niye sorumluluk almadınız?' sorusunu bir gün soracak." diye konuştu.

ÖZEL: PLANIN PARÇASI OLMAK ZORUNDA DEĞİLİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Zonguldak mitinginde aldıkları kararla ilgili şunları söyledi:

"Meseleyi asla ve asla hiçbir şekilde engelleyerek, barışın gelmesini, Kürt sorununun çözülmesini, terörün bitmesini engelleyerek tutum takınacak değiliz.

Cumhuriyet Halk Partisi, ilk gün durduğu yerdedir. Doğruların, demokrasinin, sorunun çözümünün arkasındadır. Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planladığı planın parçası olmak zorunda değildir." dedi.

