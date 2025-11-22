CHP'nin ardından Yeni Yol Grubu da İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceğini açıkladı.

TBMM Başkanlığı; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdı.

AK PARTİ, MHP VE DEM'İN İSİMLERİ HAZIR

Komisyonda 32 evet oyu, 3 çekimser, 2 de hayır oyu kullanıldı. Demokrat Parti, DSP, HÜDA Par hayır derken, Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit, MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti'den ise Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın İmralı'ya gidecek isimler olduğu açıklandı.

YENİ YOL GRUBU ÜYE GÖNDERMEYECEK

CHP ise İmralı'ya partiden kimseyi göndermeyeceklerini duyurdu. CHP'nin ardından bir değerlendirme yapan Yeni Yol grubu da İmralı heyetine üye vermeyeceklerini ilan etti.

YENİ YOL GRUBUNDA KİMLER VAR?

Yeni Yol Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin ortak meclis grubu kurabilmek için 13 Ocak 2025 tarihinde oluşturdukları bir siyasi partidir. Genel başkanı eski Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'dır.

GÖZDE NUR BAYAR

