Ankara'da gece yarısı bir binada patlama oldu! Çok sayıda ekip olay yerinde...
Ankara’nın Mamak ilçesinde bir binanın üçüncü katında patlama oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen bir adam ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay Mamak ilçesi Mutlu caddesi üzerinde bulunan bir binada saat 03.00’te meydana geldi. 4 katlı binanın üçüncü katında iddialara göre doğalgaz nedeniyle patlama yaşındı.
ÖNCE PATLAMA SONRA YANGIN
Patlamanın ardından binada yangın çıkarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Binada yalnız yaşadığı öğrenilen 50 yaşındaki L.Ü. ambulansla hastaneye sevk edilirken itfaiye ve doğalgaz ekipleri binada çalışma başlattı.
İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Güvenlik nedeniyle bina tahliye edilirken patlamanın kesin nedeni ekiplerin çalışması ile belirlenecek.
