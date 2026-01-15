Kaydet

Düzce Kuzey Çevre Yolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ters şeritte hızla ilerleyen bir otomobil, karşı istikametten gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, aynı yönde ilerleyen bir minibüse de çarparak durabildi. Araç kamerasının saniye saniye kaydettiği kazada, şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, her üç araçta da maddi hasar meydana geldi. Trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olan kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olay anına ait görüntüler trafikte ters yön ihlalinin yol açabileceği sonuçları bir kez daha gözler önüne serdi.

