Kaydet

Elazığ-Malatya karayolunun Hankendi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir pikabın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 02 AZ 338 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi üzerine, olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası yolda trafik akışı polis kontrolünde sağlanırken, takla atan aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Emniyet ekiplerinin kazanın meydana geldiği bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası