Samsun’un Tekkeköy ilçesinde sokak ortasında yaşanan bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı, 105 gün önce tahliye edildiği cezaevine yeniden gönderildi.

Samsun’da yaşanan bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suç kaydı bulunan ve 2 çocuk babası olan Dursun C. (40), eski eşiyle ilgili yaşanan bir mesele nedeniyle aralarında husumet bulunan Mesut İnan (50) ile sokakta karşılaştı.

BIÇAKLANAN ADAM KURTARILAMADI

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Dursun C., yanında taşıdığı bıçakla Mesut İnan’ı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan İnan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

28 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından kaçmayan şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede, zanlının kasten yaralama ve uyuşturucu suçları başta olmak üzere toplam 28 suç kaydının bulunduğu ve cezaevinde bulunduğu dönemde de maktulle aralarında husumet olduğu belirlendi.

105 GÜN SONRA YENİDEN CEZAEVİNE

2 Ekim’de cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Dursun C.’nin, serbest kaldıktan 104 gün sonra cinayeti işlediği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak 105 gün önce çıktığı cezaevine yeniden gönderildi.

