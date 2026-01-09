Eczanelerden tek tek toplandı! Tam 15 ton... Sonuç 'enerji' oldu
Samsun’da eczanelerde biriken miadı geçmiş ve bozulmuş 15 ton atık ilaç, çevreye zarar vermeden imha edilerek enerjiye dönüştürüldü.
- Samsun Eczacı Odası, eczanelerden 15 ton bozulmuş ve kullanım süresi geçmiş ilacı topladı.
- Toplanan ilaçlar, lisanslı firmalar aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülerek imha edildi.
- Bu imha çalışması, iki yılda bir düzenli olarak gerçekleştiriliyor.
- Çalışma, gelişigüzel atılan ilaçların neden olduğu çevresel ve halk sağlığı tehditlerini engellemeyi amaçlıyor.
- Atık ilaçların enerjiye dönüştürülmesiyle hem çevrenin korunması hem de yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlandı.
Samsun’da çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturan miadı dolmuş ilaçlar, sürdürülebilir bir yöntemle bertaraf edildi. Samsun Eczacı Odası tarafından yürütülen çalışma kapsamında, eczanelerde toplanan 15 ton bozulmuş ve kullanım süresi geçmiş ilaç elektrik enerjisine dönüştürüldü.
İKİ YILDA BİR DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR
Samsun Eczacı Odası’nın iki yılda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği imha çalışmaları çerçevesinde, eczanelerde biriken atık ilaçlar oda merkezinde toplandı. İlgili yasal düzenlemelere uygun şekilde lisanslı firmalara teslim edilen ilaçlar, tırlara yüklenerek imha tesislerine gönderildi.
ÇÖPE ATMAK ÇEVREYE BÜYÜK ZARAR
Oda yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, gelişigüzel çöpe atılan ya da kanalizasyona dökülen ilaçların ciddi çevresel tehditler oluşturduğuna dikkat çekildi. Bu tür atıkların toprak ve su kaynaklarını kirleterek ekosisteme ve canlı yaşamına zarar verdiği vurgulandı.
ENERJİ ÜRETİMİNE DESTEK
Açıklamada, “Miadı geçen ilaçların kontrollü ve mevzuata uygun şekilde imha edilmesi, hem çevrenin korunması hem de halk sağlığının güvence altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte ilaç atıklarının enerjiye dönüştürülmesiyle, zararlı maddelerin doğaya karışması engellenmiş ve aynı zamanda sürdürülebilir çevre anlayışına katkı sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Gerçekleştirilen çalışma sayesinde, hem çevresel riskler ortadan kaldırıldı hem de atıklar ekonomiye kazandırılarak yenilenebilir enerji üretimine destek sağlandı.