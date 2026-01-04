Anadolu Ajansı
Samsun'da balık bereketi: Hamsi 150 liradan tezgahlarda
Samsun Saathane Meydanı’ndaki balıkçı tezgahları, bol çeşit ve hareketli satışlarla dikkat çekiyor. Kentte balık alışverişinin merkezi olan meydanda hamsi 150 liradan alıcı buluyor.
Balık sezonunun etkisiyle Saathane Meydanı'nda tezgahlarda hamsiden levreğe kadar birçok çeşit balık, değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Saathane Meydanı'nda balık sezonu nedeniyle tezgahlar dolup taştı.
- Hamsi, levrek, çipura, somon ve istavrit gibi birçok balık çeşidi satışa sunuluyor.
- Hamsi kilogramı 130-150 TL aralığında satılıyor.
- Levrek 450-500 TL, çipura 200-400 TL, somon 200-300 TL gibi farklı fiyatlarda balıklar mevcut.
- İstavrit 100-120 TL ile daha uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alıyor.
Balık sezonunun etkisiyle Saathane Meydanı’nda tezgahlar dolup taştı. Hamsiden levreğe, istavritten somona kadar birçok balık çeşidi satışa sunulurken, fiyatlar balıkseverlerin ilgisini çekiyor.
Kentte balık alışverişinde önde gelen merkezde hamsi, kilogramı 150 liradan satılıyor.
FİYATLAR DEĞİŞİYOR
Tezgahlarda kilogram olarak levrek 450-500, çipura 200-400, somon 200-300, uskumru 150, alabalık 200, barbun 150-200, yayın 250, istavrit 100-120, çinekop 250 ve sazan 150 liradan satışa sunuluyor.
