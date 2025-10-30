E-Atık’ta % 60 geri dönüşüm hedefi

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Plan kapsamında elektronik atıkların geri dönüşüm oranının 2028 yılına kadar yüzde 60’a çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca belediyelerle iş birliği içinde e-Atık toplama merkezleri kurulacak ve vatandaşların elektronik cihazlarını teslim edebileceği sistemler yaygınlaştırılacak.

Elektronik atıklar, Türkiye’nin döngüsel ekonomi stratejisinde öncelikli kaynak olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda bilgisayar, cep telefonu ve ev aletlerinde bulunan altın, gümüş, bakır, nikel ve kobalt gibi metallerin geri kazanımı da teşvik edilecek. Bu adım hem ithalat bağımlılığını azaltacak hem de yerli ham madde üretimini artıracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecek süreçle, yıllık 500 bin tonu aşan elektronik atığın büyük bölümünün 2028’e kadar dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.