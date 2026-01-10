Ankara yolunda 11 Ocak 2022 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, vefatının 4'üncü yılında anılıyor. Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle tanınan milli oyuncu, kariyerinde altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği'nin yanı sıra Galatasaray ve Konyaspor takımlarında görev yaptı.

Trafik kazası sonucu 2022 yılında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, vefatının 4'üncü yılında anılıyor. 26 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da doğan Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Gençlerbirliği A takım formasını ilk kez 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında giyen Çalık, bu maçtaki başarılı performansıyla ilk kez adından söz ettirdi. Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübü'nde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Çalık, kırmızı-siyahlı takımla 118 maçta görev yaptı.

Ahmet Çalık, Gençlerbirliği'nde kaptanlık yaptı

GALATASARAY'A TRANSFER OLDU

Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla A Milli Takım'a davet edilen savunma oyuncusu Ahmet Çalık, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Galatasaray'da 3,5 sezon görev yapan Çalık, 56 maçta süre aldı. Çalık, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra TÜMOSAN Konyaspor ile anlaştı. Stoper bölgesinde görev yapan Çalık, 2020-2021 sezonundan itibaren Konyaspor adına mücadele etti.

Gençlerbirliği, Galatasaray ve Konyaspor takımlarıyla Süper Lig'de 192 maç oynayan Çalık, 6 gol attı. Milli oyuncu, üç kulüple tüm kulvarda ise 225 maçta görev yaptı.

Ahmet Çalık, Galatasaray'da 3,5 sezon oynadı

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Milli takımlara 16 yaş altı kategorisinden itibaren davet edilen Ahmet Çalık, A Milli Futbol Takımı formasını ilk defa 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi. A Milli Takım formasıyla 8 maça çıkan Çalık, Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 yendiği özel maçta gol sevinci yaşadı.

Konyaspor taraftarları Ahmet Çalık'ı unutmadı

TRAFİK KAZASINDA VEFAT ETTİ

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle tanınan Çalık, 27 yaşında hayatını kaybetti. Çalık'ın vefatı futbolseverleri derinden üzdü.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazası

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası takım arkadaşları, sosyal medya hesaplarından futbolcunun yardımsever kişiliği ve düzgün karakteriyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftaları 'Ahmet Çalık Sezonu' olarak oynatıldı.

