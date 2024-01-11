Konyaspor Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hayatını kaybeden milli futbolcu duygulandırdı

11 Ocak 2024 14:12 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 14:13

Konyaspor, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Alışamadım Ahmet Çalık 1994-∞" başlığıyla yapılan paylaşımda, Çalık'ın yeşil sahalardaki görüntülerine yer verildi.

Görüntülerde Çalık için yapılan anma törenleri de yer aldı.

Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle tanınan Çalık, Gençlerbirliği altyapısında başladığı futbol kariyerinde Galatasaray, Konyaspor ve milli takım formalarını giydi.

Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

TFF'DEN AHMET ÇALIK MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ahmet Çalık için vefat yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "8'i A Milli Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez ay-yıldızlı formamızı giyen, 2022 senesinde elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz ve Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz Ahmet Çalık'ı aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Hep kalbimizde olacak, hiç unutulmayacaksın Ahmet Çalık. ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN AHMET ÇALIK PAYLAŞIMI