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    Konyaspor Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hayatını kaybeden milli futbolcu duygulandırdı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig ekibi Konyaspor, 2 sene önce Ankara'da yaşadığı trafik kazası sonrası hayatını kaybeden milli futbolcusu Ahmet Çalık için duygusal bir paylaşım yaptı.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Konyaspor, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı.

    Kulübün sosyal medya hesabından "Alışamadım Ahmet Çalık 1994-∞" başlığıyla yapılan paylaşımda, Çalık'ın yeşil sahalardaki görüntülerine yer verildi.

    Görüntülerde Çalık için yapılan anma törenleri de yer aldı.

    Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle tanınan Çalık, Gençlerbirliği altyapısında başladığı futbol kariyerinde Galatasaray, Konyaspor ve milli takım formalarını giydi.

    Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

    Konyaspor Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hayatını kaybeden milli futbolcu duygulandırdı

    TFF'DEN AHMET ÇALIK MESAJI

    Türkiye Futbol Federasyonu, 2022 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ahmet Çalık için vefat yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

    TFF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "8'i A Milli Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez ay-yıldızlı formamızı giyen, 2022 senesinde elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz ve Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz Ahmet Çalık'ı aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Hep kalbimizde olacak, hiç unutulmayacaksın Ahmet Çalık. ifadeleri kullanıldı.

    Konyaspor Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hayatını kaybeden milli futbolcu duygulandırdı

    GALATASARAY'DAN AHMET ÇALIK PAYLAŞIMI

    Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu
    Oynat

    Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu

    Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü futbolcu Ahmet Çalık'ın videosu sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ahmet ÇalıkGalatasarayKonyaspor
    Haberler > Spor > Konyaspor Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hayatını kaybeden milli futbolcu duygulandırdı
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