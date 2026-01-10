Elon Musk’ın yapay zeka hamlesi Asya’da duvara çarptı. Endonezya, Grok AI’yı cinsel içerik riski gerekçesiyle tamamen engelledi.

Endonezya hükümeti, Elon Musk’a ait Grok yapay zeka sohbet robotunu ülke genelinde geçici olarak engelledi.

Endonezya İletişim ve Dijital Bakanı Meutya Hafid, rıza dışı üretilen cinsel içeriklerin insan onurunu ve vatandaşların güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

CİNSEL DEEPFAKE ALARMI

Yetkililer, Grok’un özellikle rıza olmadan üretilen çıplak görüntüler ve cinsel deepfake içerikler için kullanıldığına dair çok sayıda örnek tespit edildiğini aktardı.

Endonezya, Elon Musk’ın Grok AI’ını yasakladı

X VE XAI YETKİLİLERİ ÇAĞRILDI

Endonezya yönetimi, Grok’un bağlı olduğu X platformunun yetkililerini konuyla ilgili görüşme yapmak üzere bakanlığa davet etti.

XAI’DAN SINIRLI GERİ ADIM

Grok’un geliştiricisi xAI, cinsel içerikli çıktıların ortaya çıkmasına neden olan güvenlik sorunlarını kabul etti. Şirket, görüntü üretme ve düzenleme özelliklerini büyük ölçüde kapattı ve bu işlevleri yalnızca ücretli abonelerle sınırlandırdı.

Elon Musk, Grok’un yasa dışı içerik üretmek için kullanılmasının, platforma yasa dışı içerik yüklemekle aynı sonuçları doğuracağını söyledi. Ancak bu açıklama, Avrupa ve Asya’daki tepkileri yatıştırmaya yetmedi.

AVUSTRALYA VE AVRUPA DA HAREKETE GEÇTİ

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Grok’un sömürücü cinsel içerik üretmesine sert tepki gösterdi. İngiltere’de ise X platformunun yasaklanabileceği yönünde tartışmalar başladı. Düzenleyici kurumlar, yapay zekA içeriklerinin çocuk istismarı ve müstehcenlik sınırlarını aşması halinde ağır yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

AVRUPA’DA DOSYALAR KİLİTLENDİ

Avrupa Komisyonu, Grok’un ürettiği cinsel içerikler nedeniyle X’e ait tüm iç belgelerin ve verilerin 2026 sonuna kadar saklanması kararını uzattı. İngiltere’de Ofcom, X ve xAI ile acil temas kurarak platformun Çevrimiçi Güvenlik Yasası’na uyup uymadığını incelemeye aldı.

Fransa’da Grok içerikleri savcılığa taşındı, Almanya’dan Avrupa Komisyonu’na “yasal adım atın” çağrısı geldi. İtalya gizlilik ihlali ve muhtemel suç riskine dikkat çekti, İsveç’te ise üst düzey siyasetçileri hedef alan “soyunma” içerikleri sert tepki topladı.

ASYA’DA SORUŞTURMALAR BAŞLADI

Hindistan, Grok’un müstehcen içerik ürettiği gerekçesiyle X’e resmi bildirim gönderdi ve 72 saat süre verdi. Malezya, Grok’un kötüye kullanımıyla ilgili soruşturma başlatacağını duyurdu ve cezai yaptırım ihtimalini gündeme getirdi.

Avustralya’da da çevrimiçi güvenlik kurumu, Grok’un ürettiği “dijital soyunma” içeriklerini incelemeye aldı. Yetişkinlere yönelik materyaller değerlendirilirken, çocuklarla ilgili örneklerin yasal sınırlar açısından mercek altında olduğu bildirildi.

